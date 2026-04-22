Куда перейдет Дмитрий Воробьев: Рейтинг вариантов от Чемпионата
📆4/22/2026 11:17 AM
Обзор возможных вариантов продолжения карьеры нападающего Дмитрия Воробьева после успешного сезона в «Локомотиве». Анализ интереса со стороны «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Краснодара» и московского «Динамо».

Судьба нападающего Дмитрия Воробьёва находится в центре внимания футбол ьной общественности. После успешного сезона в « Локомотив е», где он забил 10 мячей в 21 матче, интерес к игроку проявляют ведущие российские клубы.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подчеркнул, что потеря такого форварда станет серьезным провалом для команды, и все усилия направлены на то, чтобы удержать игрока. Однако финансовые возможности «Локомотива» ограничены, что создает сложности в переговорах. Рассматриваются различные варианты развития карьеры Воробьёва.

«Спартак» заинтересован в обмене, предлагая «Локомотиву» полузащитника Данила Пруцева. ЦСКА ищет забивного нападающего после неудачной зимней покупки Лусиано Гонду и видит в Воробьёве потенциального лидера атак.

«Зенит» готов предложить лучшие финансовые условия и рассматривает его как конкурента Александру Соболеву. Также упоминается возможность возвращения в «Краснодар», где Воробьёв начинал свою карьеру, и переход в московское «Динамо», хотя этот вариант кажется менее вероятным из-за наличия в клубе Константина Тюкавина и Ивана Сергеева. Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее советовал российским футболистам, имеющим возможность, уезжать из РПЛ, чтобы повысить свой уровень и усилить конкуренцию.

Воробьёву, учитывая его возраст (28 лет) и опыт игры в Европе, может быть интересно рассмотреть варианты продолжения карьеры за рубежом, хотя в топ-5 лигах пробиться будет сложно. Окончательное решение за самим игроком. Ему предстоит взвесить все «за» и «против», учитывая финансовые аспекты, игровые перспективы и личные предпочтения.

«Локомотив» предлагает комфортные игровые условия и доверие тренера Михаила Галактионова, но не может конкурировать с бюджетами «Спартака» и «Зенита». «Спартак» предлагает возможность играть в команде с амбициями и потенциально выигрывать конкуренцию за место в старте. ЦСКА нуждается в результативном нападающем и готов предоставить Воробьёву место в основе.

«Зенит» гарантирует лучшие финансовые условия и возможность играть в команде-чемпионе. «Краснодар» предлагает вернуться к истокам и получить игровое время. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от приоритетов Дмитрия Воробьёва

