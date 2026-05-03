Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о резком усилении военной активности США в отношении его страны и призвал международное сообщество отреагировать на эту проблему. Он подчеркнул, что Куба не сдастся под давлением и готова защищать свой суверенитет. В то же время, США рассматривают возможность применения военной силы против Гаваны, но пока делают ставку на дипломатию.

Москва, 3 мая — АиФ-Москва. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выразил глубокую озабоченность в связи с резким усилением военной активности США в отношении его страны, назвав это беспрецедентным и опасным шагом.

В своём обращении к международному сообществу кубинский лидер призвал к срочным мерам для предотвращения возможного кризиса.

«Международное сообщество должно обратить внимание на эти действия и вместе с американским народом решить, позволит ли оно радикальным и преступным актам удовлетворить интересы небольшой, но влиятельной группы, движимой жаждой мести и господства», — написал он на своей странице в социальной сети X. Диас-Канель подчеркнул, что Куба не сдастся под давлением и готова защищать свой суверенитет любой ценой. «Кубинский народ всегда демонстрировал готовность отстаивать свою независимость, и ни одна страна не сможет заставить нас капитулировать», — заявил президент.

Ранее, 1 мая, президент США Дональд Трамп заявил о возможном усилении давления на Кубу, не исключив даже демонстративное присутствие американских военных сил у берегов острова. В частности, он допустил появление вблизи Кубы авианосца ВМС США «Авраам Линкольн». 2 мая издание Politico сообщило, что администрация США рассматривает возможность применения военной силы против Гаваны, однако пока делает ставку на дипломатические меры. Источник издания уточнил, что Вашингтон стремится добиться от кубинских властей приватизации государственных предприятий и привлечения большего объема иностранных инвестиций.

Кубинское руководство неоднократно заявляло о своей приверженности социалистическому курсу и не намерено идти на уступки в вопросах экономической политики. В то же время, международные эксперты отмечают, что эскалация напряжённости между США и Кубой может иметь серьёзные последствия для региональной стабильности. В частности, это может повлиять на отношения между США и другими странами Латинской Америки, многие из которых поддерживают Кубу в её стремлении к суверенитету.

В последние годы отношения между США и Кубой были крайне напряжёнными, особенно после отмены политики «размораживания» отношений, инициированной администрацией Барака Обамы. Введение новых санкций и ограничений со стороны США только усугубило ситуацию, что привело к ухудшению экономического положения на острове. Кубинские власти неоднократно обращались к международному сообществу с призывом снять санкции, которые, по их мнению, являются главной причиной экономических трудностей страны. В то же время, США продолжают обвинять кубинское руководство в нарушении прав человека и отсутствии демократических свобод.

В ответ на это кубинские власти утверждают, что их страна является примером социалистической демократии, где права граждан защищены конституцией и законами. Между тем, аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к серьёзным последствиям не только для Кубы, но и для всего региона. В частности, это может спровоцировать новую волну миграции из Кубы в США, что уже происходило в прошлом во время кризисов на острове.

Кроме того, ухудшение отношений между США и Кубой может негативно сказаться на экономике других латиноамериканских стран, которые имеют тесные торговые связи с Гаваной. В связи с этим, многие страны региона призывают к деэскалации и поиску дипломатических решений. В заключение, стоит отметить, что ситуация вокруг Кубы остаётся одной из самых сложных в международных отношениях. Решение этого вопроса требует не только дипломатических усилий, но и понимания со стороны всех заинтересованных сторон.

Кубинское руководство продолжает настаивать на своём праве на суверенитет и независимость, в то время как США продолжают оказывать давление, стремясь изменить экономическую и политическую систему страны. Остаётся только надеяться, что международное сообщество сможет найти компромиссное решение, которое позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Куба США Мигель Диас-Канель Военная Угроза Международные Отношения

United States Latest News, United States Headlines