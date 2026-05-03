Head Topics

Кубок Гагарина и НХЛ: рекорды, разочарования и победы в плей-офф

Спорт News

Кубок Гагарина и НХЛ: рекорды, разочарования и победы в плей-офф
Кубок ГагаринаНХЛПлей-Офф
📆5/3/2026 5:52 AM
📰sportsru
137 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 63%

В полуфинале Кубка Гагарина и плей-офф НХЛ продолжаются напряженные матчи. Вратари и нападающие устанавливают рекорды, а тренеры и игроки делятся впечатлениями о сезоне. «Каролина» и «Эдмонтон» демонстрируют разные результаты, а фармовые команды «Вашингтона» и «Питтсбурга» сражаются за выход в следующий раунд.

В Кубке Гагарина продолжается стадия полуфинала, где команды сражаются за выход в финал. Вратарь Андерсен из «Каролины» делит 4-е место среди европейских голкиперов по количеству шатаутов в плей-офф НХЛ (7), сравнявшись с Набоковым и Раском.

В тройку лидеров входят легендарные Гашек, Лундквист и Василевский, которые демонстрируют выдающуюся игру на протяжении всего турнира. Нападающий Станковен из «Каролины» продолжает удивлять: он забил в пятом матче подряд в плей-офф, установив рекорд клуба. При этом он стал самым молодым игроком в истории НХЛ, которому удалось добиться такой голевой серии с самого начала розыгрыша, обогнав по этому показателю легендарного Могильного.

Его партнер по команде Свечников также отметился в серии с «Филадельфией», набрав первое очко в текущем плей-офф – ассист в первом матче. За 17:52 на льду он совершил 1 бросок, 2 хита, допустил 2 потери и завершил игру с полезностью «+1». В то же время Мичков из «Каролины» остался без очков в первом матче серии с «Каролиной», получив «минус 3». За 12:08 на льду он не совершил ни одного броска, но отметился 1 блоком и 3 потерями.

Капитан «Эдмонтона» Драйзайтль подвел итоги сезона своей команды, признав, что они сделали большой шаг назад.

«Как можно не нацеливаться на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира? » – заявил он, имея в виду Макдэвида. Сам Макдэвид также выразил разочарование: «Это был отстойный сезон. Мы должны были найти способ сыграть лучше.

Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель». В АХЛ продолжается борьба за выход в следующий раунд. Нападающий Тринеев из фармовой команды «Вашингтона» забил победный гол в матче с «Уилкс-Бэрри» и стал первой звездой встречи. Счет в серии между фармовыми командами «Вашингтона» и «Питтсбурга» сравнялся – 1-1.

Вратарь Андерсен из «Каролины» вышел на первое место среди голкиперов клуба по количеству побед в плей-офф (24), обогнав Уорда. По количеству шатаутов (4) они делят лидерство. Нападающий Никишин из «Каролины» не сыграл в первом матче серии с «Филадельфией», хотя принимал участие в утренней раскатке. Его заменил Райлли, который набрал 0+2 при полезности «+3».

Фанаты «Баффало» встретили свою команду в аэропорту в 1:30 ночи после победы над «Бостоном» в первом раунде плей-офф НХЛ. Защитник Далин написал в социальных сетях: «Лучшие болельщики в мире». Вратарь «Тампы» Василевский после победы над «Монреалем» со счетом 1:0 признался, что в тот момент не слышал трибун и никого в раздевалке.

«Слишком много всего в голове, чтобы еще что-то слушать», – сказал он. Тренер «Локомотива» Горбенко прокомментировал недавние результаты команды: «Команда Никитина-Курьянова была в числе лидеров КХЛ по реализации в регулярке и плей-офф. Сейчас при том же составе – вдруг такой откат». Бывший игрок «Динамо» Протас высказался о Кубке Гагарина: «Овечкин верил в «Динамо» и очень расстроился раннему вылету. Я же знал, что у москвичей нет шансов против Минска»

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Кубок Гагарина НХЛ Плей-Офф Рекорды Хоккей

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-03 08:55:23