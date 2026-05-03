Кубок Гагарина и НХЛ: рекорды, разочарования и победы в плей-офф

В полуфинале Кубка Гагарина и плей-офф НХЛ продолжаются напряженные матчи. Вратари и нападающие устанавливают рекорды, а тренеры и игроки делятся впечатлениями о сезоне. «Каролина» и «Эдмонтон» демонстрируют разные результаты, а фармовые команды «Вашингтона» и «Питтсбурга» сражаются за выход в следующий раунд.

В Кубке Гагарина продолжается стадия полуфинала, где команды сражаются за выход в финал. Вратарь Андерсен из «Каролины» делит 4-е место среди европейских голкиперов по количеству шатаутов в плей-офф НХЛ (7), сравнявшись с Набоковым и Раском.

В тройку лидеров входят легендарные Гашек, Лундквист и Василевский, которые демонстрируют выдающуюся игру на протяжении всего турнира. Нападающий Станковен из «Каролины» продолжает удивлять: он забил в пятом матче подряд в плей-офф, установив рекорд клуба. При этом он стал самым молодым игроком в истории НХЛ, которому удалось добиться такой голевой серии с самого начала розыгрыша, обогнав по этому показателю легендарного Могильного.

Его партнер по команде Свечников также отметился в серии с «Филадельфией», набрав первое очко в текущем плей-офф – ассист в первом матче. За 17:52 на льду он совершил 1 бросок, 2 хита, допустил 2 потери и завершил игру с полезностью «+1». В то же время Мичков из «Каролины» остался без очков в первом матче серии с «Каролиной», получив «минус 3». За 12:08 на льду он не совершил ни одного броска, но отметился 1 блоком и 3 потерями.

Капитан «Эдмонтона» Драйзайтль подвел итоги сезона своей команды, признав, что они сделали большой шаг назад.

«Как можно не нацеливаться на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира? » – заявил он, имея в виду Макдэвида. Сам Макдэвид также выразил разочарование: «Это был отстойный сезон. Мы должны были найти способ сыграть лучше.

Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель». В АХЛ продолжается борьба за выход в следующий раунд. Нападающий Тринеев из фармовой команды «Вашингтона» забил победный гол в матче с «Уилкс-Бэрри» и стал первой звездой встречи. Счет в серии между фармовыми командами «Вашингтона» и «Питтсбурга» сравнялся – 1-1.

Вратарь Андерсен из «Каролины» вышел на первое место среди голкиперов клуба по количеству побед в плей-офф (24), обогнав Уорда. По количеству шатаутов (4) они делят лидерство. Нападающий Никишин из «Каролины» не сыграл в первом матче серии с «Филадельфией», хотя принимал участие в утренней раскатке. Его заменил Райлли, который набрал 0+2 при полезности «+3».

Фанаты «Баффало» встретили свою команду в аэропорту в 1:30 ночи после победы над «Бостоном» в первом раунде плей-офф НХЛ. Защитник Далин написал в социальных сетях: «Лучшие болельщики в мире». Вратарь «Тампы» Василевский после победы над «Монреалем» со счетом 1:0 признался, что в тот момент не слышал трибун и никого в раздевалке.

«Слишком много всего в голове, чтобы еще что-то слушать», – сказал он. Тренер «Локомотива» Горбенко прокомментировал недавние результаты команды: «Команда Никитина-Курьянова была в числе лидеров КХЛ по реализации в регулярке и плей-офф. Сейчас при том же составе – вдруг такой откат». Бывший игрок «Динамо» Протас высказался о Кубке Гагарина: «Овечкин верил в «Динамо» и очень расстроился раннему вылету. Я же знал, что у москвичей нет шансов против Минска»





