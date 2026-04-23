Кубок России по плаванию: отбор на ЧЕ-2024 и возвращение к полноценному участию в международных стартах

Финал Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге стал первым этапом отбора на чемпионат Европы 2024 года. Российские спортсмены вернулись к участию в международных соревнованиях без ограничений, что положительно сказалось на их мотивации и результатах. Анализ выступлений лидеров и перспектив сборной на предстоящем чемпионате Европы.

В середине апреля в Северной столице завершился финал Кубка России по плаванию, который теперь является не просто соревнованием для определения сильнейших, но и первым этапом отбор а на крупные международные старты.

Возможность выполнить отборочный норматив предоставляется как на финале Кубка страны в апреле, так и на чемпионате России в июне. Несмотря на то, что большинство ведущих российских пловцов, вероятно, приберегли свои лучшие результаты для летних соревнований, уже сейчас можно оценить перспективы сборной на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже – первом крупном международном старте для россиян в олимпийских видах спорта с использованием национальных символов. Всероссийская федерация водных видов спорта традиционно радует спортсменов приятными новостями перед важными внутренними соревнованиями.

Ранее, перед чемпионатом России на короткой воде, стало известно о допуске российских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе. Прошлым летом, незадолго до чемпионата мира в Сингапуре, было объявлено о снятии ограничений на общение российских спортсменов с журналистами на зарубежных турнирах. Финал Кубка России 2024 года в Санкт-Петербурге проходил в особенно радостной атмосфере, поскольку плавание и другие дисциплины, входящие в систему World Aquatics, были освобождены от политических санкций.

Это означает, что российские спортсмены, скорее всего, примут участие в чемпионате Европы 2024 года в Париже наравне с другими участниками, без каких-либо ограничений. Это, безусловно, добавило спортсменам мотивации и эмоционального подъема. Кроме того, федерация обновила правила отбора, что придало старту особое значение. По итогам соревнований в Санкт-Петербурге квалификационный норматив выполнили всего 11 человек.

Существуют как нормы European Aquatics, так и внутренние, поскольку в России практикуется отбор по худшим результатам. Однако российская делегация будет значительно больше, так как многие пловцы сейчас находятся под нагрузками и не смогли показать свои лучшие результаты. Ожидается, что они улучшат свои показатели на чемпионате страны в Казани в начале июня. Климент показал лишь седьмой результат на 50-метровке кролем и уступил Павлу Самусенко и Григорию Яковлеву в спринте на спине.

У Климента есть две медали: бронза на 50-метровке на спине и золото на 100-метровой дистанции этим же стилем. Однако Колесников уверен, что контролирует ситуацию и меняет план подготовки, чтобы участвовать в Париже в большем количестве дистанций – пяти личных и трех эстафетах. Пригоду и Кожакину также предстоит улучшить свои результаты к лету. Некоторые пловцы пока не в лучшей форме, и их прогресс остается под вопросом.

История с отбором на чемпионат мира в Сингапуре показала, что даже самой титулованной пловчихе последних десятилетий, Юлии Ефимовой, не гарантировано место в сборной. Год назад ее результатов было достаточно для участия по правилам World Aquatics, но внутренние правила посчитали их недостаточными. На данный момент Ефимова также не выполнила квалификационное время на 50-метровке брассом, но не теряет надежды отобраться позже. Чикунова продолжает демонстрировать стабильные результаты и даже находит время для развития в других направлениях.

Ее эксперимент с 200-метровкой комплексом оказался более успешным, чем в прошлый раз. Евгения заняла второе место с хорошим результатом. Ее основная задача – побеждать на 100 и 200 м брассом и участвовать во всех этапах эстафет в этом стиле, так как за ней нет достойной замены. Второе место на 200-метровке заняла Ефимова, что свидетельствует о проблемах в этой дисциплине.

Ее время (2.27,58) не позволяет рассчитывать на успех на международной арене. Однако Чикунова также не показала выдающегося результата (2.20), но ожидается, что к Парижу она улучшит свои показатели. У мужчин все ждут продолжения успешных выступлений Егора Корнева, который, вероятно, приберег свои лучшие результаты для будущих соревнований





