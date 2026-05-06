Куба обвиняет США в нефтяной блокаде и угрожает ответными мерами

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что высказывания госсекретаря США Марко Рубио о отсутствии нефтяной блокады не соответствуют действительности. В то же время администрация Трампа рассматривает возможность применения военной силы на Кубе.

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья 6 мая выступил с заявлением, в котором подверг критике высказывания госсекретаря США Марко Рубио о якобы отсутствии нефтяной блокады в отношении Кубы.

По словам Родригеса, слова Рубио не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Белого дома. В своем сообщении в Telegram-канале кубинский министр отметил, что еще 29 января 2026 года был издан указ, предусматривающий введение пошлин для стран, экспортирующих топливо на остров. Он подчеркнул, что за последние четыре месяца на Кубу была доставлена лишь одна партия топлива, а поставщики сталкиваются с давлением со стороны США. Кроме того, Родригес указал на указ от 1 мая, который вводит дополнительные вторичные санкции в энергетическом секторе.

В то же время, согласно информации, опубликованной в газете Politico 3 мая, администрация Трампа рассматривает возможность применения военной силы на Кубе для осуществления политических преобразований в стране. Отмечается, что такие инициативы находят поддержку среди кубинской диаспоры в США. 2 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут направить к берегам Кубы авианосец USS Abraham Lincoln с целью захвата острова. Он добавил, что планирует заняться Кубой «практически немедленно» после разрешения вопроса мирного соглашения с Ираном.

Трамп также отметил, что у Кубы «определенно будут проблемы». В своем выступлении кубинский министр иностранных дел подчеркнул, что такие действия США являются продолжением многолетней политики вмешательства во внутренние дела Кубы и нарушают международное право. Он также выразил уверенность в том, что кубинский народ способен противостоять любым попыткам внешнего давления и сохранить свою независимость





