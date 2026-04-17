Куба переживает глубокий экономический кризис, вызванный прекращением российской помощи и сохранением устаревшей социалистической модели. Жители сталкиваются с тотальным дефицитом, отсутствием элементарных благ и отчаянием, в то время как власти пытаются лавировать между внешней политикой и внутренними проблемами.

Ситуация на Кубе достигла критической точки, обнажая глубину экономического кризиса, который охватил некогда остров свободы. Жители острова, годами живущие в условиях ограниченных ресурсов, теперь сталкиваются с катастрофическим дефицитом, который затрагивает все сферы жизни. Повседневная реальность для многих превратилась в борьбу за выживание, где даже самые элементарные потребности удовлетворить крайне сложно.

'У нас просто пропал заработок. Моя зарплата составляет около двух долларов в день, а в дни, когда туристов нет, мы не получаем ничего', — откровенно делится Франсиско, работающий в туристической отрасли, которая еще недавно была одним из основных источников дохода для многих кубинцев. Исчезновение туристического потока, вызванное глобальными экономическими потрясениями и, возможно, изменением геополитического ландшафта, нанесло сокрушительный удар по этой и без того хрупкой отрасли. Отсутствие туристов означает не просто уменьшение прибыли, а полную потерю средств к существованию для тысяч людей, которые зависят от этой сферы.

Отражение полного краха социальной инфраструктуры приходит от 62-летнего преподавателя университета Альберто Рамиреса: 'Нет топлива, мусороуборочным машинам не на чем ездить. У подъездов торгуют мусором, вещами, подобранными на помойке. На это невозможно смотреть, и никто не может это остановить'. Этот шокирующий рассказ рисует удручающую картину. Недостаток элементарного топлива парализовал работу городских служб, превращая улицы в свалки. Торговля брошенными вещами, по сути, превратилась в отчаянный поиск средств к существованию, демонстрируя глубокое обнищание населения. Это симптом полного разложения, когда общество вынуждено прибегать к подобным методам выживания.

Гид Наталья Стрелкова, 36 лет проживающая на Кубе, проводит четкую грань между прошлым и настоящим, заявляя, что 'период фиделевского социализма' продержался исключительно благодаря поддержке Советского Союза. По её мнению, как только Россия прекратила оказывать существенную помощь, социализм на Кубе фактически закончился, показав свою нежизнеспособность в отрыве от внешних вливаний. Этот взгляд отражает мнение многих, кто видит в современной ситуации прямое следствие зависимости от внешней поддержки и неспособности системы обеспечить устойчивое развитие самостоятельно. Прекращение помощи стало катализатором, который обнажил хронические проблемы кубинской экономики и социальной сферы.

Москва, со своей стороны, выступает против любого внешнего давления и вмешательства в дела Кубы, которую считает своим давним партнером и другом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не поддерживает ограничения доступа острова к внешнему миру. Он охарактеризовал ситуацию на Кубе как сложную, особенно в социальной сфере, что косвенно подтверждает информацию от самих жителей. Россия демонстрирует свою солидарность с Кубой, однако эта поддержка, как видно из вышесказанного, не может решить глубинные проблемы, укоренившиеся в самой системе.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, озвучил позицию Гаваны относительно текущего конфликта с США. Он подчеркнул, что страна не желает войны и занимает исключительно оборонительную позицию. Диас-Канель заверил, что Куба не стремится к нападению и выступает за диалог с Вашингтоном, обозначив свою позицию как неагрессивную. Это заявление, вероятно, призвано снизить напряженность в отношениях с США и продемонстрировать мировому сообществу готовность к мирному урегулированию, однако оно мало влияет на внутренние экономические и социальные проблемы, которые требуют немедленного решения. Сложная геополитическая обстановка лишь усугубляет положение Кубы, делая выход из кризиса еще более трудным. Вероятно, кубинскому руководству предстоит сделать сложный выбор между сохранением идеологических догм и реальными потребностями населения, от которого зависит будущее страны





