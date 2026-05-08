Кто главный победитель в иранской войне? Россия, считает Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что главным победителем в иранской войне является Россия. Она отметила, что снятие санкций с Ирана позволило Москве зарабатывать на продаже нефти, а конфликт отвлекает США от поддержки Украины.

По словам Харрис, конфликт с Тегераном отвлекает США от поддержки Украины, так как Вашингтон вынужден отправлять на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства ПВО. Кроме того, она подчеркнула, что переговоры между США и Ираном, прошедшие в Исламабаде, не принесли результата, несмотря на объявленное 8 апреля перемирие сроком на две недели. Трамп продлил перемирие, ожидая предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.

Напомним, что администрация США планирует вернуть санкции против российской нефти, как только исчезнет необходимость в снижении цен на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Однако пока этого не произошло, ЕС принял 20-й пакет санкций, не включив в него запрет на морские перевозки нефти из РФ.





