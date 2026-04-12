Ксенотрансфузия: почему переливание крови от животных – сложная задача для медицины?

Врач-трансфузиолог рассказывает о перспективах и сложностях переливания крови от животных человеку, о причинах неудач в прошлом и современных подходах к этой проблеме.

Идея использования животных в качестве доноров крови — это реальное направление медицины, имеющее длинную историю, сопровождавшуюся как провалами, так и скромными успехами. На первый взгляд, трансплантация свиной почки кажется более сложной процедурой, нежели переливание крови , однако на практике все обстоит иначе.

О том, как современная медицина относится к ксенотрансфузиям, почему кровь от шимпанзе категорически не подходит человеку, а свиная кровь может быть использована лишь в крайних случаях, рассказал врач-трансфузиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов.<\/p>

Первые попытки переливания крови от животных человеку датируются 1667 годом. В это время французский врач Жан-Батист Дени провел первое в мире успешное переливание, влив 15-летнему мальчику, страдавшему от лихорадки, 250 мл крови ягненка. Пациент выжил, хотя у него опухла рука, в которую осуществлялось переливание. Точная продолжительность жизни этого пациента после процедуры остается неизвестной. Вдохновленный этим успехом, Дени продолжил эксперименты, но их результаты были менее впечатляющими. Пациенты тяжело переносили процедуры, испытывая судороги, рвоту и кровотечения. После смерти одного из пациентов во Франции разразился скандал, и подобные манипуляции были официально запрещены.<\/p>

Понимание смертельной опасности переливания несовместимой крови пришло после открытия Карлом Ландштейнером групп крови в 1900 году. Именно тогда был описан механизм «реагирования» организма на чужеродную кровь: иммунитет отторгает ее, если на поверхности эритроцитов присутствуют белки, отсутствовавшие в организме реципиента. В самых критических ситуациях переливание крови от шимпанзе человеку теоретически возможно (только для людей с первой группой крови). Однако это сопряжено с высоким риском заражения ретровирусами, которые встраиваются непосредственно в ДНК, делая невозможным их лечение (например, ВИЧ). На этом этапе часто развиваются серьезные осложнения, такие как анафилактический шок и острая почечная недостаточность. Кроме того, ксенотрансфузии провоцируют гемолиз и агглютинацию: эритроциты слипаются и разрушаются, вызывая ДВС-синдром, шок и, как следствие, смерть. Таким образом, несмотря на генетическую близость, свиная кровь представляет собой более приемлемый вариант для человека.<\/p>

В настоящее время не существует утвержденной для широкого применения технологии «обмена биологическими материалами» между животными-донорами и человеком, будь то органы, кровь или другие структуры. Пересадка свиной почки в определенном смысле проще, поскольку она обладает естественным фильтрационным барьером, ограничивающим прямой контакт антител с кровью. Это позволяет использовать препараты, подавляющие иммунную реакцию (иммуносупрессоры). После трансплантации (даже от человека) реципиент вынужден пожизненно принимать медикаменты, чтобы предотвратить отторжение органа. Чужая кровь мгновенно включается в кровоток, обеспечивая полный контакт с кровью реципиента. Гемоглобин животной крови неэффективно связывает кислород в человеческом организме. Плазменные антитела человека в считанные минуты атакуют эритроциты. Лейкоциты чужой крови активируют воспалительные процессы. Помимо этого, переливание крови от животных в современных условиях практически лишено смысла, учитывая доступность донорской крови и развитую систему донорства. Исследования в этой области продолжаются. В частности, предполагается, что решить проблему несовместимости можно путем редактирования генома. Однако практика показывает, что даже вмешательство в геном не гарантирует успеха. Даже если удалить основные антигены, остаются механизмы отторжения, на которые пока нет действенных методов воздействия.<\/p>





Ксенотрансфузия Переливание Крови Животные-Доноры Трансплантация Иммунитет Группы Крови Редактирование Генома

