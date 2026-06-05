В рамках ПМЭФ‑2026 глава крымского парламента сообщил о полученных 4,5 млрд рублей из продажи национализированного имущества украинских олигархов, из которых 4,52 млрд пойдут на оборону, а 9 млрд - на социальные проекты.

Москва, 5 июня - На ПМЭФ‑2026 глава крым ского парламентского совета Владимир Константинов сообщил о выделении 4,5 миллиарда рублей на обеспечение безопасности полуострова и поддержку подразделений, принимающих участие в специальной военной операции.

По его словам, эти средства поступили из реализации национализированных активов, ранее принадлежавших украинским олигархам. Константинов подчеркнул, что с начала конфискации имущество было продано на аукционах и уже принесло в бюджет Крыма 13 миллиардов рублей, а арендные платежи от сохранившихся объектов достигли 1,4 миллиарда рублей. На обеспечение безопасности и военную помощь было направлено ровно 4,52 миллиарда, а на строительство и ремонт социально значимых объектов - 9 миллиардов.

Конфискация началась осенью 2022 года, когда законодательное собрание Крыма приняло серию законов о передаче в государственную собственность всех активов, связанных с киевскими властями и лицами, считающимися недружественными по отношению к РФ. В результате в список конфискованных объектов попала квартира, принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому в районе Ливадия, а также ряд коммерческих и жилых помещений, принадлежащих другим украинским бизнесменам. После продажи эти активы были реализованы на публичных торгах, а полученные средства направлены в бюджетный фонд республики.

По сообщениям крымских властей, в начале текущего года над севастопольским аэродромом было сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Инцидент продемонстрировал, насколько усиленной стала система противовоздушной обороны полуострова после поступления дополнительных финансов. По мнению экспертов, новые инвестиции позволяют модернизировать системы ПВО, укрепить позиции сухопутных формирований и обеспечить ремонт критически важных объектов инфраструктуры.

В то же время в крымском обществе продолжаются дискуссии о целесообразности использования средств: часть населения считает необходимым сосредоточить их на социальных проектах, тогда как другие требуют увеличения расходов на оборону. Несмотря на разногласия, руководители региона заявили, что очередной этап финансирования гарантирует стабильность и безопасность Крыма на ближайшие годы





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Крым Национализация Активов ПМЭФ‑2026 Безопасность Социальные Проекты

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