Крушение Ту-22М3 в Иркутской области: экипаж катапультировался

В Иркутской области во время учебного полета потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж успешно покинул самолет перед падением. Причины инцидента выясняются.

В Иркутской области 15 июня 2026 года во время планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3 . Согласно сообщению, опубликованному РИА Новости, экипаж успешно катапультировался до столкновения с землей.

Инцидент произошел на территории, прилегающей к аэродрому, в рамках стандартной тренировки. На месте происшествия работают службы расследования и аварийные бригады для установления точных обстоятельств аварии. Предполагается, что причина может быть связана с технической неисправностью либо человеческим фактором в процессе захода. Ту-22М3 - это сверхзвуковой многоцелевой самолет, способный нести ядерное оружие, широко используемый в рамках программ переучивания и практической подготовки личного состава.

Данный инцидент становится вторым за последние годы, связанным с этой моделью в регионе, что вновь поднимает вопросы о состоянии авиапарка и уровне подготовки пилотов. Расследование поручено специалистам Министерства обороны, которые проанализируют данные с бортовых самописцев и показания членов экипажа. Пока официальных комментариев по степени повреждений и последствиям для окружающей среды нет. Вся информация уточняется





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Ту-22М3 Иркутская Область Авария Самолета Катапультирование Учебный Полет

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