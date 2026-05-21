Крупное мошенничество с Пушкинскими картами в Новосибирске: раскрыта схема на 52 миллиона рублей

Пятеро жителей Новосибирска, включая руководителя билетного агрегатора, создали сеть фиктивных мероприятий для хищения бюджетных средств с Пушкинских карт.

В Новосибирск е сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию по пресечению деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных средств в особо крупном размере.

В центре внимания следствия оказались пять жителей города, которые разработали и реализовали изощренную мошенническую схему, связанную с использованием государственных сертификатов в рамках программы Пушкинская карта. Согласно предварительным данным, общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила внушительную отметку в 52 миллиона рублей. Организатором всего процесса выступил человек, занимавший высокую должность — руководитель областного филиала одного из известных билетных агрегаторов. Именно он, используя свои профессиональные связи и глубокое понимание механизмов работы билетных систем, разработал план по обналичиванию государственных средств.

Для реализации своего замысла глава преступной группы привлек в свою команду четырех знакомых, которые сыграли роль соучастников. Чтобы создать видимость законной предпринимательской деятельности, все участники схемы зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Это позволило им официально взаимодействовать с билетными платформами и проводить финансовые операции. Далее мошенники начали создавать фиктивные культурные и творческие мероприятия: вымышленные концерты, несуществующие художественные выставки и театральные постановки, которые на бумаге выглядели вполне легально.

Главной особенностью этих мероприятий было то, что билеты на них можно было приобрести исключительно с помощью Пушкинской карты. Для поиска людей, готовых участвовать в этой схеме, аферисты активно использовали социальные сети, предлагая определенные выгоды тем, кто согласится купить билет на фейковое событие. Таким образом, бюджетные деньги, предназначенные для поддержки молодежи и развития культуры, перекочевывали в карманы преступников. Стоит напомнить, что Пушкинская карта является важным государственным инструментом, призванным сделать культурный досуг доступным для молодежи от 14 до 22 лет.

Программа позволяет бесплатно посещать музеи, театры и филармонии, стимулируя интерес подрастающего поколения к искусству. Однако именно эта открытость и автоматизация процессов стали лазейкой для злоумышленников. Случай в Новосибирске демонстрирует, насколько уязвимыми могут быть цифровые платформы перед лицом организованной преступности. Хищение 52 миллионов рублей — это не просто финансовая потеря, но и удар по самой идее поддержки культурного просвещения, так как средства, которые должны были пойти на развитие настоящих творческих проектов, были потрачены на личные нужды организаторов схемы.

Данный инцидент не стал первым подобным случаем в регионе. Ранее правоохранительные органы уже раскрывали аналогичное дело, в котором подозреваемые похитили более 22,5 миллионов рублей. В том случае трое местных жителей в период с мая по июль 2022 года использовали платформу PRO. Культура.

РФ для продажи билетов на вымышленные экскурсии. Стоимость одной такой поездки была установлена на уровне около 4000 рублей. Несмотря на то, что деньги списывались с карт пользователей, реальные экскурсии и осмотры достопримечательностей не проводились. Все полученные средства преступники тратили на свои повседневные потребности и предметы роскоши.

Эти повторяющиеся случаи указывают на необходимость ужесточения контроля за верификацией организаторов мероприятий на билетных агрегаторах. В настоящее время следователи УМВД по Новосибирску возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Обвиняемым теперь грозит суровая кара — до десяти лет лишения свободы с наложением крупного штрафа в размере одного миллиона рублей.

В ходе проведения обысков по местам жительства всех подозреваемых были изъяты значительные суммы наличных денег, банковские карты, средства связи, компьютеры, ноутбуки и иные технические устройства, которые использовались для координации действий группы и ведения финансового учета. Все изъятое вещественное доказательство направлено на экспертизу, чтобы окончательно закрепить вину каждого из участников преступного сговора





