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Крупнейший банк Португалии начал закрытие счетов у клиентов с российским гражданством

Деньги News

Крупнейший банк Португалии начал закрытие счетов у клиентов с российским гражданством
ПортугалияБанкиБлокировка Счетов
📆6/15/2026 3:14 PM
📰aifonline
71 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 68%

Банк Caixa Geral de Depositos направил уведомления клиентам с российским гражданством о принудительном прекращении обслуживания с 14 августа 2026 года.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos направил уведомления ряду клиентов с российским гражданством о принудительном прекращении обслуживания с 14 августа 2026 года.

Об этом сообщает РБК. Отмечается, что рассылка соответствующих уведомлений началась 9 июня. В тексте содержится информация о планах кредитной организации аннулировать все счета и сопутствующие сервисы для определенной категории клиентов. Банк также просит вернуть неиспользованные чековые книжки, средства доступа к системе дистанционного обслуживания и банковские карты.

При этом уточняется, что денежные средства клиенты могут получить наличными в отделениях финансового учреждения. Известно, что соответствующие уведомления преимущественно получают обладатели российских паспортов, не имеющие ВНЖ или не предоставившие актуальные сведения о своем статусе. Однако подобные сообщения поступали и тем, кто трудоустроен в европейских или португальских компаниях, а также имеет действующий ВНЖ. Одна из клиенток банка сообщила, что в отделении Caixa Geral de Depositos ей разъяснили ситуацию.

По ее словам, счета будут закрыты у всех держателей российских паспортов без актуального разрешения на проживание. Еще в апреле 2026 года часть клиентов уже получала запросы на обновление персональных данных. Некоторые из тех, кому теперь пришли уведомления о закрытии счетов, подтвердили, что ранее действительно получали от банка требования актуализировать информацию. Ранее сообщалось, что во Франции местному жителю заблокировали счет в банке из-за рождения в России. Оценка ситуации не проводится

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Португалия Банки Блокировка Счетов Российские Граждане

 

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