Крупное ДТП с опрокидыванием автомобиля на перекрестке в центре Москвы

На перекрестке двух магистралей в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего два человека пострадали, образовалась большая пробка. Уточняются детали аварии.

В обеспеченном по всем параметрам районе столицы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Местные жители были шокированы, когда в час пик на перекрестке двух крупных магистралей столкнулись два автомобиля, один из которых после удара опрокинулся.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой транспорт. В результате ДТП два человека получили травмы средней тяжести, их доставили в городскую больницу. Остальные участники, включая третьего водителя, который оказался рядом, не пострадали.

Предполагается, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, но детали уточняются. Полиция проводит расследование, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Инцидент вызвал большую пробку, так как движение на перекрестке было полностью перекрыто более чем на полтора часа. Это уже третье подобное происшествие за последний месяц на этом участке дороги, что заставляет жителей и местные власти задуматься о необходимости установки светофора или дополнительных регулировщиков.

В meantime, власти города заявили о планах по модернизации наиболее аварийных перекрестков в этом году





