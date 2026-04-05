Крупный пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде: что известно

В Калининграде произошел масштабный пожар в торговом центре «Гиант». Огонь охватил значительную площадь, эвакуированы люди. Подробности и последствия происшествия.

Москва, 5 апреля — АиФ-Москва. В Калининград е произошел масштабный пожар в торговом центре «Гиант» 5 апреля. По последним данным, специалисты смогли локализовать возгорание на огромной площади в семь тысяч квадратных метров. Что именно произошло в этот день, что известно о причинах и последствиях — в подробностях материала aif.ru.\ Пожар в торговом центре сопровождался образованием огненных вихрей, что значительно усложнило работу пожар ных и создало дополнительные трудности для эвакуации людей.

Согласно сообщениям средств массовой информации, огонь быстро распространился, перекинувшись на внешнюю обшивку фасада здания, а также на припаркованные рядом автомобили, увеличивая масштаб бедствия. Сложность тушения усугублялась наличием большого количества легковоспламеняющихся материалов внутри помещений торгового центра, что способствовало быстрому распространению огня. Кроме того, сильный ветер, наблюдавшийся в районе, сыграл роль катализатора, усиливая пламя и способствуя его дальнейшему распространению, создавая критическую ситуацию и требуя незамедлительных мер по спасению людей и борьбе со стихией.\В сети интернет появились кадры, запечатлевшие процесс эвакуации посетителей из горящего торгового центра в Калининграде. На видео видно, как люди в панике спешно спускаются по лестницам, пытаясь как можно быстрее покинуть опасную зону. На фоне царит атмосфера страха и паники, слышны крики и плач, особенно переживания ребенка, обратившегося к матери со словами страха и отчаяния. Очевидцы происшествия рассказывают о деталях случившегося. Мария, посетительница торгового центра, находившаяся в кинотеатре вместе со своим ребенком, поделилась подробностями. По ее словам, в какой-то момент в воздухе появился запах гари, из-под экрана повалил дым. Мария немедленно приняла решение эвакуироваться через запасной выход, опасаясь за жизнь своего ребенка. Ей повезло, все эвакуационные пути были открыты. Вероника, другой очевидец, рассказала, что в развлекательном центре на третьем этаже находилось много взрослых с детьми. Она сообщила, что люди, заметив пожар, в панике пытались выбраться наружу, в том числе, прыгая из окон, чтобы спастись от огня и дыма. Пока официальная причина пожара не названа, но посетители торгового центра предполагают, что возгорание могло начаться от электрокара, припаркованного возле здания, или же от самокатов или автомобиля, находившихся поблизости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о трех пострадавших в результате пожара, уточнив, что их травмы не связаны с ожогами. Все посетители, примерно 140 человек, были эвакуированы из здания. Двое пострадавших были госпитализированы, но одному из них уже разрешили вернуться домой, второму проведут необходимые процедуры и отправят на амбулаторное лечение. По сообщению МЧС по Калининградской области, пожар был локализован специалистами в 17:36 на площади семь тысяч квадратных метров





