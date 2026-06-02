Крупнейшие частные клиники предлагают более сотни комплексных программ для клиентов

Частные клиники предлагают своим клиентам более сотни комплексных программ, включая ведение беременности 24/7, подписку на команду врачей и экзотические чекпы. Стоимость комплексных услуг начинается от 10 000 руб. и превышает 1 млн руб., если речь идет о ведении родов или лечении рака. Их маркетинговая модель похожа на систему депозитов в фитнес-клубах или подписку на фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Крупнейшие частные клиники предлагают своим клиентам более сотни комплексных программ, включая ведение беременности 24/7, подписку на команду врачей и экзотические чекпы . Например, Европейский медицинский центр оценивает когнитивные функции и работу мозга, используя клетки пациента , а сеть "Медси" предлагает несколько программ по восстановлению сна на фоне стресса.

Стоимость комплексных услуг начинается от 10 000 руб. и превышает 1 млн руб. , если речь идет о ведении родов или лечении рака. Их маркетинговая модель похожа на систему депозитов в фитнес-клубах или подписку на фильмы в онлайн-кинотеатрах. Для клиник это возможность формировать гарантированный доход в течение определенного периода, поясняет управляющий партнер консалтинговой компании ДМГ Владимир Гераскин.

О том, насколько эффективно работает эта модель и какой вклад она дает в годовую выручку коммерческих сетей, в материале "Ведомости. Здоровья". Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материала





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Клиники Программы Выручка Когнитивные Функции Работа Мозга Клетки Пациента Подписка На Команду Врачей Экзотические Чекпы Цена Доход Годовая Выручка Маркетинг Фитнес-Клубы Онлайн-Кинотеатры

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта«АвтоВАЗ» планирует в 2023 г. экспортировать 10-15 тыс. автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тыс., сообщил «РИА Новости» президент компании Максим Соколов.

Read more »

В Белгородской области единоразовые выплаты получили 34 000 жителей34 000 жителей Белгородской области, которые пострадали в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) получили единоразовую выплату в 10 000 руб. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Read more »

В Ростове-на-Дону техника ЧВК повредила более 10 000 кв. метров дорогВ Ростове-на-Дону повреждено более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер». Специалисты после ухода бойцов из города провели обследование дорог, больше всего пострадал проспект Буденновский, сообщил глава города Алексей…

Read more »

Собянин назвал число записавшихся на участие в спецоперации москвичей10 000 москвичей записались на участие в военной спецоперации, помимо этого около 20 000 мобилизованных находятся в зоне боевых действий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Read more »

Эксперт Нельга предупредила о штрафах за отказ пустить газовщика в квартируРазмер штрафа для физических лиц составляет от 5 000 до 10 000 рублей.

Read more »

Singapore Airlines выплатит компенсации из-за турбулентностиПассажирам, получившим легкие повреждения, предложили 10 000 долларов США, тем, кто получил тяжелые травмы, - 25 000 долларов.

Read more »