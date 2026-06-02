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Крупнейшие частные клиники предлагают более сотни комплексных программ для клиентов

Здоровье News

Крупнейшие частные клиники предлагают более сотни комплексных программ для клиентов
КлиникиПрограммыВыручка
📆6/2/2026 9:10 PM
📰Vedomosti
33 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 51%

Частные клиники предлагают своим клиентам более сотни комплексных программ, включая ведение беременности 24/7, подписку на команду врачей и экзотические чекпы. Стоимость комплексных услуг начинается от 10 000 руб. и превышает 1 млн руб., если речь идет о ведении родов или лечении рака. Их маркетинговая модель похожа на систему депозитов в фитнес-клубах или подписку на фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Крупнейшие частные клиники предлагают своим клиентам более сотни комплексных программ, включая ведение беременности 24/7, подписку на команду врачей и экзотические чекпы . Например, Европейский медицинский центр оценивает когнитивные функции и работу мозга, используя клетки пациента , а сеть "Медси" предлагает несколько программ по восстановлению сна на фоне стресса.

Стоимость комплексных услуг начинается от 10 000 руб. и превышает 1 млн руб. , если речь идет о ведении родов или лечении рака. Их маркетинговая модель похожа на систему депозитов в фитнес-клубах или подписку на фильмы в онлайн-кинотеатрах. Для клиник это возможность формировать гарантированный доход в течение определенного периода, поясняет управляющий партнер консалтинговой компании ДМГ Владимир Гераскин.

О том, насколько эффективно работает эта модель и какой вклад она дает в годовую выручку коммерческих сетей, в материале "Ведомости. Здоровья". Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материала

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Клиники Программы Выручка Когнитивные Функции Работа Мозга Клетки Пациента Подписка На Команду Врачей Экзотические Чекпы Цена Доход Годовая Выручка Маркетинг Фитнес-Клубы Онлайн-Кинотеатры

 

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