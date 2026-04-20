Крупное ДТП на Садовом кольце: один погибший и двое госпитализированных

В центре Москвы водитель BMW спровоцировал массовую аварию, в результате которой погиб велосипедист и пострадали два человека. Власти обнародовали общую статистику смертности на дорогах за выходные.

Трагический инцидент произошел 20 апреля в самом центре Москвы, на Садовом кольце, где в результате массового дорожно-транспортного происшествия погиб человек и еще двое получили серьезные травмы. Согласно оперативным данным, предоставленным пресс-службой управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по столице, эпицентром событий стала улица Садовая-Черногрязская, в непосредственной близости от дома номер 13.

Водитель автомобиля марки BMW на высокой скорости совершил столкновение с велосипедистом, после чего неуправляемая машина врезалась в ограждение зоны проведения дорожных ремонтных работ и протаранила еще четыре транспортных средства, находившихся поблизости. Удар был настолько мощным, что шансов выжить у велосипедиста практически не осталось, он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, включая сотрудников ГИБДД, следственно-оперативную группу и несколько карет скорой помощи. Водитель автомобиля BMW и его пассажир были извлечены из искореженного салона транспортного средства и оперативно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент врачи борются за их жизни, а следователи продолжают работу на месте аварии, опрашивая свидетелей и изучая записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить полную картину случившегося. Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался хаотично, что может указывать на превышение скорости или потерю управления по иным техническим причинам, которые предстоит установить в ходе назначенной экспертизы. Этот случай вновь актуализировал общественную дискуссию о безопасности на дорогах в крупных мегаполисах. В тот же день представители Госавтоинспекции МВД России опубликовали пугающую статистику за минувшие выходные дни, отметив, что по всей стране было зафиксировано 479 серьезных дорожных аварий. Итогом этих происшествий стала гибель 46 граждан, причем 38 из них были либо водителями, либо пассажирами транспортных средств, а еще 593 человека получили ранения разной степени тяжести. Несмотря на постоянные усилия властей по ужесточению правил дорожного движения и совершенствованию законодательной базы, такие инциденты подчеркивают критическую важность соблюдения скоростного режима и правил безопасности всеми участниками движения, включая велосипедистов, чья уязвимость в плотном городском потоке остается крайне высокой. Общественность продолжает следить за ходом расследования, ожидая правовой оценки действий водителя BMW, который стал виновником столь масштабной катастрофы в центре российской столицы





