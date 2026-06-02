Крупное Tourist мошенничество в Казани: агент обманула 70 человек на 20 миллионов рублей

В Казани туристический агент Елена Макарчук обвиняется в обмане более 70 клиентов на около 20 миллионов рублей. Пострадавшие рассказывают о невыполненных услугах, долгих задержках в аэропорту и отсутствии оплаты в отелях. Макарчук отрицает вину, утверждая, что её счёт обчистили другие агенты, однако клиенты ей не верят. Сейчас ведутся проверки, а жители Казани требуют наказания для мошенницы.

В Казани разгорелся крупный скандал вокруг туристического агента Елены Макарчук, которая, по утверждениям пострадавших, обманула более 70 клиентов на общую сумму около 20 миллионов рублей .

По словам жителей города, женщина, представлявшаяся как опытный специалист с 11-летним стажем и владелица турагентства Белки-летяги, брала предоплату за туры, после чего исчезала, не предоставляя обещанных услуг. Одних из первых жертв стали две подруги, которые купили у Макарчук путевку на Мальдивы. После вылета из Москвы в Шереметьево они обнаружили, что их имена отсутствуют в списках пассажиров на стыковочный рейс.

В итоге, с помощью той же Елены, которая купила для них новые билеты, девушки добирались до места назначения трое суток вместо нескольких часов. На месте их ждал новый сюрприз: despite наличие брони на номера в отеле, оплата в размере 370 тысяч рублей не была перечислена. После долгих споров и угроз Макарчук пообещала решить вопрос в течение двух дней, но в итоге сумма так и не вернулась.

Одна из подруг, чей отпуск был полностью испорчен, была вынуждена вернуться домой за свой счёт. Хотя этим клиентам в итоге удалось вернуть почти всю сумму, большинство пострадавших до сих пор не получили ни денег, ни ясности. Елена Макарчук перестала выходить на связь, что порождает опасения, что она, будучи гражданкой Украины, может попытаться покинуть страну. Впоследствии коммерсант связалась с одним из СМИ и заявила, что её расчётный счёт был обчищен другими агентами, и она якобы не тратила деньги клиентов.

Она обязалась вернуть средства и призвала всех обратиться в свой офис в Казани. Однако пострадавшие скептически относятся к этим заявлениям, утверждая, что доступ к финансам и управление счётом были только у Макарчук. Этот инцидент всплыл на фоне другого громкого дела, когда более 2,5 тысяч россиян купили путёвки у ANEX Tour с несуществующими перелётами от авиакомпании Air Anka, что указывает на системные проблемы в туристической отрасли России. Сейчас пострадавшие готовят коллективные иски, а правоохранительные органы проводят проверки





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Туристическое Мошенничество Казань Елена Макарчук Белки-Летяги Обман Туристов 20 Миллионов Рублей ANEX Tour Air Anka

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

США сопроводили около 70 судов через Ормузский пролив с начала маяАмериканские военные обеспечили сопровождение примерно 70 коммерческих судов в Ормузском проливе, сообщает NYT, в то время как напряжённость в регионе сохраняется из-за инцидентов с минами и взаимных обвинений в блокаде.

Read more »

Муниципальным служащим старше 70 лет в Донбассе и Новороссии продлят работуПрезидент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект о возможности продления муниципальной службы для людей, достигших 70 лет. Речь идёт о муниципальных образованиях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожья и Херсонщины. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Read more »

Александр Соболев: Я выиграл конкуренцию у ДуранаАлександр Соболев признался, что выиграл конкуренцию у Джон Дурана и получил удовольствие от соперничества с игроком, чья трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Read more »

Ученые обнаружили фрукт, который улучшает работу мозга у пожилыхБританские исследователи выяснили, что ежедневный приём экстракта граната в течение 12 недель улучшает когнитивные функции у людей 55–70 лет.

Read more »

Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 70 человекНовости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

Read more »

Пенсионер из Екатеринбурга стал моделью в 70+ летРоссийский пенсионер Алексей Фёдорович из Екатеринбурга после 70 лет решил изменить жизнь и попробовать себя в профессии модели. Идея принадлежит его внучке Ксении, которая работает со съемками и брендами. Дедушка согласился сразу, несмотря на волнение. Съемки проходят успешно, команды учитывают его возраст.

Read more »