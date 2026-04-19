Кровавая ничья: Вологдин и Кастанеда устроили зрелище в UFC

Марк Вологдин продемонстрировал невероятный характер в дебютном бою UFC против Джона Кастанеды, показав зрелищное противостояние, завершившееся ничьей. Оба бойца нанесли 226 точных ударов, а Вологдин, несмотря на тяжелые моменты, едва не одержал победу в концовке.

В дебютном поединке в UFC российский боец Марк Вологдин продемонстрировал невероятный характер, проведя захватывающий бой с Джоном Кастанедой. Несмотря на тяжелые моменты и пропущенные удары, Вологдин сумел довести бой до конца и впечатлить как зрителей, так и руководство промоушена. Стартовый раунд прошел с преимуществом россиянина, который умело контролировал дистанцию и наносил точные джебы.

Однако со временем инициатива перешла к американцу, который во втором раунде был близок к тому, чтобы нокаутировать Вологдина. В решающем отрезке Марк проявил чудеса стойкости, отвечая на атаки соперника и едва не завершив бой досрочно редчайшим ударом. Стоит отметить, что Кастанеда получил штраф за запрещенный удар в пах, что повлияло на ход поединка. В итоге, после напряженных трех раундов, судьи зафиксировали ничью, оставив вопросы о справедливости такого решения. Всего за бой бойцы нанесли друг другу 226 точных ударов, при этом Кастанеда превзошел Вологдина по общему количеству (135 против 91), однако россиянин оказался точнее по попаданиям в корпус (26 против 19). Этот бой стал настоящим украшением турнира и продемонстрировал зрелищный стиль Марка Вологдина. В другом поединке российский боец Дарья Железнякова потерпела поражение от Мелиссы Кроден единогласным решением судей. Несмотря на поражение, выступление Вологдина оставило позитивное впечатление и дало надежду на его успешное будущее в UFC. Ожидания от дебюта Марка Вологдина в UFC были высокими, учитывая его яркое выступление на турнире Dana White’s Contender Series. Тогда, несмотря на поражение, он трижды отправил соперника в нокдаун, показав невероятную агрессию и зрелищность. Его смелость и стойкость привлекли внимание самого Даны Уайта, который отметил этот бой как один из величайших в истории серии. Тем не менее, тактика, основанная на постоянных атаках и открытом стиле, могла стать камнем преткновения в UFC, где уровень соперников значительно выше. Организаторы, вероятно, учли это, выбрав для дебютанта не самого опасного оппонента в лице Джона Кастанеды. Американец, имея солидный послужной список, находился на грани увольнения после двух поражений подряд. Оба бойца были базовыми ударниками, что обещало зрелищное противостояние. Для Вологдина, чей 26-й день рождения пришелся на 18 апреля, этот бой мог стать лучшим подарком. И он не подвел, устроив настоящее шоу. Поединок начался непросто для Марка: Кастанеда использовал преимущество в длине рук, держа его на дистанции. Но Вологдин постепенно адаптировался, сокращая дистанцию и проводя эффективные удары, включая эффектную подсечку. Ответ Кастанеды, удар ногой в пах, временно выбил Марка из колеи, но он сумел восстановиться и продолжить давление, успешно нейтрализуя попытки перевода в партер. Развитие боя во втором раунде было сложным для Вологдина. Несмотря на попытки бороться, он начал пропускать серии ударов от Кастанеды, уступая в дистанции. Штраф за очередной удар в пах дал ему возможность передохнуть и сбил темп соперника. Однако заключительный раунд стал настоящей кульминацией, где Вологдин продемонстрировал феноменальную волю к победе. Получая значительный урон у сетки, он продолжал отвечать, и в концовке, призвав соперника к открытому бою, нанес несколько точных ударов, включая редчайший "раскат грома", и оформил красивый амплитудный бросок. Этот бой стал олицетворением его несгибаемого духа. Несмотря на то, что Марк Вологдин не смог одержать победу в своем дебюте в UFC, его выступление оставило неизгладимое впечатление. После напряженного поединка, где оба бойца продемонстрировали высочайший уровень мастерства и стойкости, судьи пришли к решению о ничьей. Два из трех судейских карточек показали равный счет, а один отдал предпочтение Кастанеде. Такое решение, возможно, не отражает всей полноты картины произошедшего, но, несомненно, дает понять, что Вологдин достоин места в лучшем промоушене мира. Его способность выдержать натиск соперника, несмотря на пропущенные удары, и продемонстрировать такое яркое финальное выступление, заслуживает высочайшей оценки. Опыт, полученный в этом бою, безусловно, станет ценным уроком для дальнейшего развития карьеры. Руководство UFC, увидев такой характер и бойцовский дух, вряд ли останется равнодушным. Другие российские бойцы, выступавшие на турнирах в США, также столкнулись с трудностями. Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере, а Хавалу был разбит в близком бою. Дарья Железнякова также не смогла добиться победы, уступив Мелиссе Кроден. Эти результаты подчеркивают сложность конкуренции на мировом уровне, но выступления таких бойцов, как Марк Вологдин, вселяют оптимизм и демонстрируют потенциал российских спортсменов в единоборствах. Его стойкость и зрелищность, продемонстрированные в бою с Кастанедой, делают его перспективным бойцом, который, при правильном подходе и дальнейшем развитии, способен достичь больших высот в UFC





