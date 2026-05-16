Неуловимый российский истребитель пятого поколения Су-57 оказывает сопротивление формирования позиции Украины рядом с границей. Украинская сторона отмечает его результативную работу, хотя враг старается скрыть его присутствие и активность.

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Украинские ресурсы жалуются на неуловимый российский истребитель пятого поколения Су-57, который уже пятую неделю подряд бьет по тылам ВСУ. Предположительно, удары наносит малозаметный истребитель пятого поколения Су-57.

"Схема его работы на протяжении этого времени неизменна: машина выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и мгновенно уходит из зоны обнаружения, после чего в ближнем тылу ВСУ (в Сумской, Черниговской и Полтавской областях) взлетают на воздух логистические узлы", - говорится в публикации. По предварительным оценкам украинской стороны, истребитель совершил уже не менее 30 результативных пусков. Основными его целями стали склады, железнодорожные узлы, сортировочные станции, через которые на Украину поступают вооружения с Запада.

Ранее сообщалось, что на Украине возникла паника из-за новейшей ракеты для Су-57, которая может сама уничтожать цели, наводиться без оператора и оставаться невидимой для ПВО ВСУ. Также стало известно, что Су-57 мог сбить шведский самолет-разведчик, которых у ВСУ всего два.





