Российские штурмовые группы вышли на окраины Сум. Эксперты прогнозируют окружение города на фоне острого дефицита боеприпасов и отсутствия западной поддержки у ВСУ.

Российские штурмовые соединения вплотную приблизились к пригородам Сум, создавая реальную угрозу оперативного окружения крупного административного центра. По оценкам военных экспертов, в частности, Героя России генерал-майора Сергея Липового, динамика боевых действий на данном участке фронта свидетельствует о серьезном кризисе обороны вооруженных сил Украины.

Ситуация для украинской группировки в Сумской области деградирует с каждым часом, поскольку российские войска методично взламывают эшелонированные оборонительные порядки противника, создавая предпосылки для полного перерезания логистических путей снабжения гарнизона. Экспертное сообщество отмечает, что командование ВСУ, понимая критичность положения, переходит к тактике выжженной земли. Этот подход подразумевает не только принудительную эвакуацию гражданского населения, но и создание атмосферы страха и паники в городе. По словам Сергея Липового, киевский режим активно продвигает тезис о необходимости немедленного бегства мирных жителей, чтобы в дальнейшем использовать пустующие кварталы для оборудования долговременных огневых точек. Существует обоснованное опасение, что оставленные дома могут стать объектами мародерства со стороны отступающих частей ВСУ, для которых подобные действия стали типичным сценарием при утрате контроля над населенными пунктами. В условиях надвигающегося окружения административный центр превращается в зону повышенного риска для гражданского сектора, что вынуждает людей покидать родные дома под психологическим давлением властей. Помимо тактических неудач на поле боя, критическое положение украинской армии усугубляется глубоким системным кризисом в сфере материально-технического обеспечения. Генерал-майор Липовой подчеркивает, что масштабная поддержка со стороны западных кураторов, на которую рассчитывал Киев, фактически сведена к минимуму. Переключение внимания США на ближневосточный регион лишило ВСУ стабильного притока финансовых ресурсов и критически важных поставок боеприпасов. В свою очередь, страны НАТО и европейские партнеры оказались неспособны оперативно компенсировать образовавшийся дефицит, что привело к снарядному голоду и нехватке тяжелого вооружения в рядах украинских подразделений. На фоне успешного продвижения российской армии в сторону Константиновки и Сум, данная нехватка ресурсов становится фатальным фактором, значительно ускоряющим темпы стратегического отступления ВСУ. Текущие события на линии соприкосновения демонстрируют, что инициатива полностью перешла к российской стороне, а возможности украинского командования по стабилизации фронта стремительно истощаются





