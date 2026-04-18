Криминалист опроверг версию о похищении семьи Усольцевых в рабство

Эксперт считает маловероятным похищение семьи Усольцевых для продажи в рабство в азиатские страны из-за логистических трудностей и отсутствия выгоды для торговцев людьми.

Семья Усольцевы х, загадочно исчезнувшая в красноярской тайге в конце сентября 2025 года, не могла стать жертвой похищения с целью продажи в рабство в азиатские страны, например, в Мьянму. Такую оценку дал криминалист Михаил Игнатов, комментируя одну из версий произошедшего. Эксперт считает, что сама идея похищения в условиях Красноярского края, расположенного в центре и восточной Сибири, практически неосуществима.

Для того чтобы незаметно увезти семью на такое значительное расстояние, не дав им возможности позвать на помощь, потребовались бы невероятные усилия и ресурсы, что маловероятно. Помимо логистических трудностей, Игнатов сомневается в целесообразности такого преступления для торговцев людьми. По его мнению, семья Усольцевых не представляет интереса для криминальных структур, занимающихся работорговлей. Криминалист пояснил, что в рабство обычно попадают молодые и физически здоровые люди, способные к тяжелому труду. Сергей Усольцев, будучи возрастным человеком, его жена, а тем более малолетний ребенок, совершенно не соответствуют критериям потенциальных рабов, которые могли бы быть востребованы для эксплуатации. Таким образом, версия о похищении и продаже в рабство, по мнению эксперта, является абсолютно несостоятельной. Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года в окрестностях поселка Кутурчин в Красноярском крае. Семья планировала короткий поход к горе Буратинка. По сведениям местных жителей, в тот день погода резко ухудшилась. Несмотря на масштабные поисковые операции с участием сотен добровольцев, спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт», применялись различные виды техники и беспилотные летательные аппараты, семья так и не была обнаружена. Следственный комитет по Красноярскому краю официально придерживается версии несчастного случая как причины исчезновения. Стоит отметить, что в Мьянме, по некоторым данным, существуют так называемые «рабские города» или «парки», где, предположительно, могут находиться от 100 до 120 тысяч жертв работорговцев. Основной контингент пострадавших – выходцы из Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, однако среди них встречаются и граждане стран СНГ. Ситуация с исчезновением семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных в регионе, и поиски продолжаются, хотя и без видимых результатов. Сам факт исчезновения семьи в такой отдаленной и труднодоступной местности, как красноярская тайга, порождает множество слухов и конспирологических теорий. Неблагоприятные погодные условия, которые, по словам очевидцев, внезапно нагрянули в день похода, могли сыграть роковую роль, приведя к потере ориентации, несчастному случаю или даже нападению диких животных. Однако отсутствие каких-либо следов или останков делает эту версию, как и любые другие, труднодоказуемой. Поисковые группы, несмотря на все усилия, не смогли найти ни единой зацепки, которая бы пролила свет на произошедшее. Это подчеркивает суровость и непредсказуемость сибирской природы, а также сложность проведения поисковых операций в таких условиях. Специалисты по поиску и спасению отмечают, что даже самые опытные туристы могут столкнуться с непредвиденными опасностями в тайге, и потеря ориентации или стихийные бедствия могут иметь фатальные последствия. Тем не менее, официальная версия Следственного комитета о несчастном случае остается единственной, подкрепленной хоть какими-то фактами, хотя и не опровергает полностью другие, более мрачные предположения, которые, впрочем, не имеют под собой никакой доказательной базы, за исключением спекуляций и домыслов. В свете отсутствия убедительных доказательств, порождаются все новые и новые гипотезы, включая те, что выходят за рамки реалистичного. В то же время, криминалисты, опираясь на логику и опыт, стараются отсечь наиболее фантастические версии, чтобы сосредоточить усилия на проверке тех, которые имеют хоть какую-то вероятность. Оценка эксперта Михаила Игнатова относительно несостоятельности версии о похищении семьи Усольцевых в рабство является ярким примером такого подхода. Она основана на трезвом анализе возможностей и мотивов, которые могли бы лежать в основе подобного преступления. Важно помнить, что в подобных ситуациях, когда нет неопровержимых улик, каждый фактор играет роль, и только систематический и критический анализ всей доступной информации может привести к пониманию произошедшего, даже если окончательного ответа получить не удастся. Вопросы, связанные с исчезновением семьи Усольцевых, остаются открытыми, и, возможно, когда-нибудь появятся новые сведения, которые помогут пролить свет на эту трагедию





