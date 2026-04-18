Head Topics

Происшествия News

Криминалист опроверг версию о похищении семьи Усольцевых в рабство
📆4/18/2026 2:23 AM
📰aifonline
210 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 104% · Publisher: 68%

Эксперт считает маловероятным похищение семьи Усольцевых для продажи в рабство в азиатские страны из-за логистических трудностей и отсутствия выгоды для торговцев людьми.

Семья Усольцевы х, загадочно исчезнувшая в красноярской тайге в конце сентября 2025 года, не могла стать жертвой похищения с целью продажи в рабство в азиатские страны, например, в Мьянму. Такую оценку дал криминалист Михаил Игнатов, комментируя одну из версий произошедшего. Эксперт считает, что сама идея похищения в условиях Красноярского края, расположенного в центре и восточной Сибири, практически неосуществима.

Для того чтобы незаметно увезти семью на такое значительное расстояние, не дав им возможности позвать на помощь, потребовались бы невероятные усилия и ресурсы, что маловероятно. Помимо логистических трудностей, Игнатов сомневается в целесообразности такого преступления для торговцев людьми. По его мнению, семья Усольцевых не представляет интереса для криминальных структур, занимающихся работорговлей. Криминалист пояснил, что в рабство обычно попадают молодые и физически здоровые люди, способные к тяжелому труду. Сергей Усольцев, будучи возрастным человеком, его жена, а тем более малолетний ребенок, совершенно не соответствуют критериям потенциальных рабов, которые могли бы быть востребованы для эксплуатации. Таким образом, версия о похищении и продаже в рабство, по мнению эксперта, является абсолютно несостоятельной. Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года в окрестностях поселка Кутурчин в Красноярском крае. Семья планировала короткий поход к горе Буратинка. По сведениям местных жителей, в тот день погода резко ухудшилась. Несмотря на масштабные поисковые операции с участием сотен добровольцев, спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт», применялись различные виды техники и беспилотные летательные аппараты, семья так и не была обнаружена. Следственный комитет по Красноярскому краю официально придерживается версии несчастного случая как причины исчезновения. Стоит отметить, что в Мьянме, по некоторым данным, существуют так называемые «рабские города» или «парки», где, предположительно, могут находиться от 100 до 120 тысяч жертв работорговцев. Основной контингент пострадавших – выходцы из Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, однако среди них встречаются и граждане стран СНГ. Ситуация с исчезновением семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных в регионе, и поиски продолжаются, хотя и без видимых результатов. Сам факт исчезновения семьи в такой отдаленной и труднодоступной местности, как красноярская тайга, порождает множество слухов и конспирологических теорий. Неблагоприятные погодные условия, которые, по словам очевидцев, внезапно нагрянули в день похода, могли сыграть роковую роль, приведя к потере ориентации, несчастному случаю или даже нападению диких животных. Однако отсутствие каких-либо следов или останков делает эту версию, как и любые другие, труднодоказуемой. Поисковые группы, несмотря на все усилия, не смогли найти ни единой зацепки, которая бы пролила свет на произошедшее. Это подчеркивает суровость и непредсказуемость сибирской природы, а также сложность проведения поисковых операций в таких условиях. Специалисты по поиску и спасению отмечают, что даже самые опытные туристы могут столкнуться с непредвиденными опасностями в тайге, и потеря ориентации или стихийные бедствия могут иметь фатальные последствия. Тем не менее, официальная версия Следственного комитета о несчастном случае остается единственной, подкрепленной хоть какими-то фактами, хотя и не опровергает полностью другие, более мрачные предположения, которые, впрочем, не имеют под собой никакой доказательной базы, за исключением спекуляций и домыслов. В свете отсутствия убедительных доказательств, порождаются все новые и новые гипотезы, включая те, что выходят за рамки реалистичного. В то же время, криминалисты, опираясь на логику и опыт, стараются отсечь наиболее фантастические версии, чтобы сосредоточить усилия на проверке тех, которые имеют хоть какую-то вероятность. Оценка эксперта Михаила Игнатова относительно несостоятельности версии о похищении семьи Усольцевых в рабство является ярким примером такого подхода. Она основана на трезвом анализе возможностей и мотивов, которые могли бы лежать в основе подобного преступления. Важно помнить, что в подобных ситуациях, когда нет неопровержимых улик, каждый фактор играет роль, и только систематический и критический анализ всей доступной информации может привести к пониманию произошедшего, даже если окончательного ответа получить не удастся. Вопросы, связанные с исчезновением семьи Усольцевых, остаются открытыми, и, возможно, когда-нибудь появятся новые сведения, которые помогут пролить свет на эту трагедию

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-18 05:22:57