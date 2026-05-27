Кристал Пэлас стал обладателем еврокубка впервые в истории

Кристал Пэлас впервые в истории стал обладателем еврокубка. Английские клубы чаще всего становились победителями Лиги конференций, выиграв трофей три раза. Ранее в турнире побеждали «Вест Хэм» (2023 год) и «Челси» (2025).

«Кристал Пэлас» выиграл третий значимый трофей под руководством тренера Оливера Гласнера. Ранее команда побеждала в Кубке и Суперкубке Англии. При этом 51-летний австрийский специалист уже объявил, что покинет лондонский клуб после этого сезона.

