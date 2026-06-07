Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча сборной Дании с Украиной

Во время товарищеского футбольного матча между сборными Украины и Дании полузащитник датчан Кристиан Эриксен без контакта с соперником схватился за сердце и упал в обморок. Инцидент произошел в повторном сценарии, напоминающем события чемпионата Европы 2020 года. Эриксена экстренно окружили медики, матч был отменен. По словам Датского футбольного союза, футболист пришел в сознание, чувствует себя хорошо и покинул поле самостоятельно. Он пройдет дополнительное обследование в больнице. Ранее, в 2021 году, у Эриксена остановилось сердце, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Несмотря на это, он вернулся в футбол и успешно выступал за "Вольфсбург" в Бундеслиге.

В ходе товарищеского футбол ьного матча между сборными Украины и Дании произошел тревожный инцидент,再生 повторно привлекший внимание мирового футбол ьного сообщества. Полузащитник датской национальной команды Кристиан Эриксен без какого-либо контакта с соперником внезапно схватился за область сердца и потерял сознание, рухнув на поле.

Ситуация мгновенно напомнила зрителям и специалистам трагические события чемпионата Европы 2020 года, когда Эриксен перенес остановку сердца в матче с Финляндией. На поле немедленно прибежали медицинские работники датской сборной, которые окружили игрока, закрыли его полотенцем и начали оказывать необходимую помощь. Камеры трансляции были стратегически направлены в сторону общего плана, чтобы не показывать подробности происходящего, что стало стандартной процедурой после инцидента 2021 года.

Как сообщил Датский футбольный союз (DBU) в официальном заявлении, Кристиан Эриксен находился в сознании и его самочувствие оценивалось как удовлетворительное, однако матч был немедленно прекращен по медицинским показаниям. По словам тренерского штаба сборной Дании, Эриксен ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя, а медицинская помощь была оказана незамедлительно.

"Он чувствует себя хорошо и покинул поле самостоятельно. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал должным образом", - отметил представитель команды. Для исключения возможных осложнений игрок будет проходить дополнительное обследование в больнице, чтобы установить точную причину эпизода. Медики и сам Эриксен остаются на связи, а футболист попросил передать привет всем игрокам и заверить, что с ним всё в порядке.

Этот episode вызвал широкий общественный резонанс, напомнив о серьезности сердечных проблем у спортсменов высокого уровня. В 2021 году, во время группового этапа Евро-2020, Эриксен столкнулся с жизнеугрожающей ситуацией, когда у него остановилось сердце на поле. После этого ему была выполнена операция по имплантации кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), устройства, которое контролирует сердечный ритм и может восстановить нормальный сердечный ритм в случае опасных аритмий.

Несмотря на серьезность произошедшего, Эриксен проявил невероятную силу воли: уже через девять месяцев он вернулся в состав сборной Дании, а в клубной карьере продолжил выступать на высоком уровне. В сезоне 2023/24 годов он играл за немецкий "Вольфсбург", где за 31 матч забил три гола и отдал десять голевых передач, демонстрируя свою ценность для команды. Однако инцидент на тренировочном матче или официальном поединке, подобный случившемуся с Украиной, снова ставит вопросы о дальнейшей карьере и механизмах безопасности в профессиональном спорте





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