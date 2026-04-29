Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Дэвис объявила о завершении своей тридцатилетней дипломатической карьеры. Госдепартамент опроверг слухи о её разногласиях с администрацией Трампа, подчеркнув её поддержку политики США. Дэвис известна как сторонник помощи Украине и критик давления Трампа на Киев. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о влиянии войны в Иране на позицию США по отношению к российской агрессии.

По информации источников, близких к ситуации, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Дэвис приняла решение уйти в отставку с дипломатической службы, завершив свою тридцатилетнюю карьеру.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт опроверг слухи о том, что её уход связан с разногласиями с администрацией президента Дональда Трампа. Пиготт подчеркнул, что Дэвис неизменно поддерживала политику действующей администрации, направленную на достижение прочного мира между Россией и Украиной. Спикер Госдепа отметил, что дипломат продолжит работу в Киеве до июня 2026 года, после чего официально покидает пост. Ранее Дэвис работала спецпосланником США по Беларуси, где активно взаимодействовала с представителями белорусской оппозиции, включая Светлану Тихановскую.

С февраля 2023 года она занимала пост посла США на Кипре. Временная поверенная в делах США в Киеве Дэвис известна как последовательный сторонник помощи Украине. Она неоднократно критиковала администрацию Трампа за давление на Киев вместо того, чтобы оказывать давление на Россию. В частности, её выступление в Конгрессе во время процедуры импичмента Трампа стало одним из ключевых моментов.

Тогда речь шла о телефонном разговоре президента США с украинским лидером, в ходе которого Трамп попросил начать расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране повлияла на позицию США по отношению к российской агрессии в Украине. Кроме того, он сообщил, что Дональд Трамп предложил Киеву уступить России Донбасс.

Трамп также угрожал прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если европейские союзники не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива. В контексте международных отношений стоит отметить, что ЕС ввел санкции против Венгрии, а также обсуждается вопрос о возможном открытии представительства Германии в Киеве. Ядерная программа Ирана продолжает вызывать озабоченность у международного сообщества из-за высоких затрат и низкой отдачи





