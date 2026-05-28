Кристал Пэлас: Первый еврокубковый трофей и успешный отрезок в истории клуба

Кристал Пэлас создал историю, выиграв первый еврокубковый трофей, обыграв в финале Лиги конференций "Райо Вальекано". У "Пэлас" самый успешный отрезок в истории клуба. Лига конференций стала третьим трофеем с 17 мая прошлого года.

Тогда "Пэлас" взял исторический Кубок Англии, обыграв в финале "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. А в августе команда забрала Суперкубок Англии - победила по пенальти "Ливерпуль", действующего чемпиона АПЛ. С прошлого мая у "Пэлас" больше трофеев, чем у любого другого клуба АПЛ. Больше, чем у "Ман Сити", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Челси" за всю эпоху Тодда Боули.

"Тоттенхэму" вообще понадобилась 26 лет, чтобы взять три трофея - от Кубка лиги-1999 до Лиги Европы-2025. До 2025-го "Пэлас" ничего существенного не брал. Были две победы во втором дивизионе - еще в семидесятых и девяностых. Только в 1991-м клуб взял официальный трофей - Кубок полноправных членов.

Это не товарищеский, но по сути утешительный турнир эпохи бана английских клубов в еврокубках после трагедии на стадионе "Эйзель". Самый ироничное: "Кристал Пэлас" вообще не должен был играть в Лиге конференций. После победы в Кубке Англии клуб получил путевку в Лигу Европы. Но дальше началась кабинетная драма.

У Джона Текстора были доли сразу в двух клубах, которые квалифицировались в один еврокубок: "Пэлас" и "Лионе". УЕФА решила, что это нарушает правила мультиклубного владения, и понизила лондонцев до Лиги конференций. Апелляция в CAS не помогла.

"Лион" сохранил место в Лиге Европы, потому что финишировал выше в своем чемпионате: шестое место в Лиге 1 против 12-го места "Пэлас" в АПЛ. Освободившиеся место в ЛЕ досталось "Ноттингем Форест". В "Пэлас" восприняли это как несправедливость. Совладелец клуба Стив Пэриш называл решение одним из крупнейших ударов по справедливости в европейском футболе, а тренер Оливер Гласнер перед финалом говорил, что победа в Лиге конференций вернет "Пэлас" туда, где они должны были быть уже в этом сезоне, - в Лигу Европы.

Так и получилось. Решение УЕФА стало далеко не единственным ударом. Ушел Эберечи Эзе - герой финала Кубка Англии, забивший "Сити" победный гол на "Уэмбли". В январе команда потеряла еще и капитана Марка Гехи: его утащил "Манчестер Сити".

На поле тоже постоянно штормило.

"Пэлас" хорошо стартовал в АПЛ и даже шел в топ-4 после 15 туров, но затем провалился в серию из девяти матчей без побед и скатился на 15-е место. В Кубке лиги вылетел в четвертьфинале от "Арсенала", а защита Кубка Англии закончилась катастрофой: поражением от "Маклсфилда" из шестого дивизиона. Начались разногласия внутри команды. После зимнего провала зазвучали призывы убрать Гласнера, болельщики освистывали тренера.

Всего за три месяца до финала Лиги конференций он переживал жесткую волну критики после одной победы в 15 матчах. Параллельно сам Гласнер заранее объявил, что уйдет летом, и публично критиковал трансферную политику клуба - особенно решение продать Гехи. Дальше у "Пэлас" новая глава. Фаворитами на пост тренера называли Андони Ираолу и Хосе Бордаласа.

В более расширенный список входят Томас Франк, Фрэнк Лэмпард, Марселино и Филипе Луис. Победа "Кристал Пэлас" - отличный повод для виртуальной прогулки по стадиону клуба: "Селхерст Парк". Это и другие лондонские детали - на ВидеоСпортсе''! Гласнер - гений.

При таких обстоятельствах взять европейский трофей и вытащить команду в Лигу Европы на следующий сезон - браво! Да, в АПЛ сезон провальный, но мужик вам три титула принес за год! За всю историю клуба у вас ни одного не было, алло! И он уходит??? Владельцы видимо хотят еще сто лет без кубков, какая дичь..





