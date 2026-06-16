Владимир Крикунов считает, что молодому хоккеисту Егора Сурина уже пора переходить в НХЛ, так как он быстро прогрессирует и готов к игре на высоком уровне. Эксперты считают, что секрет успеха Сурина кроется в его упорном труде и поддержке со стороны Александра Радулова.

Один из самых авторитетных тренеров в истории российского хоккея, Владимир Крикунов , считает, что молодому таланту Егора Сурина уже пора испытывать себя в Национальной хоккейной лиге ( НХЛ ).

По мнению Крикунова, удерживать молодых хоккеистов в КХЛ не имеет смысла, так как они могут быстро прогрессировать, если получают достаточно игрового времени. Сурин, по мнению Крикунова, уже готов к переходу в НХЛ, и его быстрый прогресс во многом связан с руководством Александра Радулова. Другой известный эксперт, Назар Привалов, считает, что секрет успеха Сурина кроется в его упорном труде и поддержке со стороны Радулова





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