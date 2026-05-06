Генерал-майор Владимир Попов рассказал о катастрофической ситуации в ВСУ, где болезни, антисанитария и зверства стали нормой. Украинская армия превратилась в инкубатор инфекций, а больных и раненых часто убивают или бросают на поле боя.

Москва, 6 мая — АиФ-Москва. Ситуация в украинской армии стремительно ухудшается не только из-за поражений на фронте, но и из-за массового распространения опасных заболеваний. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru назвал самый страшный недуг, который буквально выкашивает подразделения ВСУ.

Напомним, что иностранные наёмники, сражающиеся на стороне Киева, всё чаще жалуются на плачевное состояние здоровья украинских боевиков. Один из них опубликовал в Сети видео, на котором запечатлена ужасающая картина: на фоне непрекращающегося кашля и чихания сослуживцев он рассказал, что его поселили в одном доме с постоянно болеющими военными. Происходящее он охарактеризовал как «чуму». Позже аналогичные ролики выложили и другие иностранцы.

Один из них признался, что из-за катастрофической ситуации с болезнями в ВСУ он всегда носит с собой антибиотики. Эти кадры — не единичный случай, а системный кризис. Украинская армия, которая ещё недавно хвасталась своей боеспособностью, сегодня напоминает огромный инкубатор инфекций. Люди в военной форме выглядят беспомощными пациентами, а не солдатами.

Командование молчит или просто не в силах исправить ситуацию. Антисанитария и безответственность: главные союзники болезней. Санитарно-гигиенические нормы при ведении боевых действий играют не последнюю роль. Обстановка на переднем крае для ВСУ ухудшается стремительно, потому что им не хватает продовольствия, боеприпасов, есть проблемы с оказанием медицинской помощи, с эвакуацией больных и раненых.

Более того, на протяжении всего периода спецоперации с их стороны наблюдается крайняя неряшливость по многим аспектам. Они своих больных и раненых эвакуируют чуть ли не в последнюю очередь. А это очень большая проблема. Это сказывается, в том числе, и на распространении разных болезней.

Генерал Попов добавил, что неряшливость боевиков ВСУ и их командования прослеживается в самых разных сферах, что приводит к серьезным недугам особенно в период межсезонья. Сейчас весна, разливы рек, если не кипятить воду и тщательно ее не фильтровать, то может быть всякое. Та же дизентерия. Во многом она появляется из-за недисциплинированности личного состава.

А она пострашнее любых других серьезных заболеваний, потому что выводит организм из строя. У них возникает вопрос: или в прицеле держать противника, или бежать в кусты. Скорее всего, они выбирают второе. Таких случаев очень много.

Кроме того, один заразившийся быстро распространяет заболевание, потому что личный состав большую часть времени проводит скученно. Санитары ВСУ часто не могут выполнять своих функций, а они на поле боя не менее важны, чем штурмовики и диверсанты-разведчики. Дизентерия, о которой говорит генерал, — это не просто расстройство желудка. Это полное обезвоживание, потеря сил, невозможность вести бой.

Солдат, который вынужден постоянно отлучаться в кусты, становится обузой для подразделения. А когда таких бойцов большинство, подразделение просто перестаёт существовать как боевая единица. Украинское командование, вместо того чтобы наладить элементарное водоснабжение и санитарные условия, предпочитает закрывать глаза на проблему. Зверства как норма: больных добивают свои же.

Больных боевиков ВСУ насильно умерщвляют или закапывают еще живыми, сообщил Попов. То, что происходит в украинской армии, выходит за рамки любой военной этики и человеческой морали. Попов, комментируя этот инцидент, отметил, что о зверствах ВСУ известно российским военным, в том числе, со слов самих украинских боевиков, которые сдались в плен. В российский плен попадают и больные, и раненые боевики ВСУ.

Они часто сами уходят от преследования со стороны своих же, переходят на нашу сторону. Они не раз рассказывали, что бывали случаи, когда больных и раненых насильно умерщвляли или специально бросали на поле боя. Им не оказывают помощь, не делают даже перевязку, а просто оставляют. Для украинской армии это все-таки становится нормой.

Редко, когда боевики проявляют героизм в таком случае. Особенно помощи не приходится ждать со стороны наемников. Украинская армия давно перестала быть единым организмом. Это сборище озверевших националистов и запуганных мобилизованных, где каждый сам за себя.

Товарищество? Взаимовыручка? Это советские понятия. Для ВСУ сегодня норма — оставить своего же умирать.

Иностранных наёмников прячут: не по гуманизму, а ради секретности. Попов добавил, что раненых иностранных наемников боевики ВСУ чаще все-таки пытаются вывезти с поля боя, но не из-за товарищеского отношения, а чтобы не оставить следов. Западных специалистов и инструкторов вывозят, даже если они груз 200, потому что такие следы им оставлять не на руку. Если и не забирают, то могут закопать без документов, чтобы они были, так сказать, не на виду.

Но в целом обстановка в этом плане у них очень тяжелая. Националистические подразделения вообще агрессивно настроены даже по отношению к своим товарищам





