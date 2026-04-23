Кризис в Министерстве внутренней безопасности США: Шатдаун довел ведомство до грани краха

В Министерстве внутренней безопасности США закончились базовые ресурсы из-за шатдауна, что ставит под угрозу национальную безопасность. Сотрудники вынуждены экономить на всем, а технические сбои усугубляют ситуацию.

В Министерстве внутренней безопасности США разворачивается кризис, вызванный продолжающимся шатдаун ом и исчерпанием базовых ресурсов. По информации телеканала CBS, ссылающегося на собственные источники и сотрудников ведомства, в МВБ закончилась бумага, скрепки и чернила для принтеров.

Ситуация достигла критической точки, когда работники вынуждены использовать старые документы, переворачивая их для печати на чистой стороне, а отдел по связям с общественностью перешел на использование перфорированной бумаги. Дефицит распространяется и на расходные материалы для оргтехники: в ряде подразделений полностью исчерпаны лимиты картриджей, что вынуждает сотрудников спецподразделения, отвечающего за реагирование на катастрофические угрозы, обмениваться остатками канцелярских принадлежностей. Эта ситуация не просто неудобство, а серьезная угроза для нормального функционирования ведомства, ответственного за национальную безопасность.

Сотрудники МВБ выражают чувство заброшенности и разочарования как в конгрессе, так и в политической системе в целом. Они ощущают, что их работа парализована из-за отсутствия самых элементарных средств для выполнения своих обязанностей. Помимо нехватки канцелярских товаров, ведомство столкнулось с техническими проблемами, связанными с истечением сроков действия лицензий на программное обеспечение Adobe и другие цифровые сервисы. Поставщики отказываются работать в долг, опасаясь не получить оплату за свои услуги в условиях приостановки финансирования.

Это создает замкнутый круг, усугубляя и без того сложную ситуацию. Собеседники CBS в министерстве подчеркивают, что МВБ находится на грани краха, что может иметь серьезные последствия для национальной безопасности США. Проблема шатдауна выходит далеко за рамки нехватки бумаги и чернил. Она затрагивает все аспекты работы Министерства внутренней безопасности, от оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации до поддержания работоспособности критически важной инфраструктуры.

Отсутствие финансирования приводит к увольнениям сотрудников, что, как уже продемонстрировано в аэропортах США, вызывает хаос и страдания среди обычных граждан. Более 400 тысяч сотрудников администрации транспортной безопасности (TSA) были вынуждены покинуть свои рабочие места, что привело к задержкам рейсов и увеличению времени ожидания в очередях. Эта ситуация подчеркивает, насколько шатдаун может негативно повлиять на повседневную жизнь американцев. Предприниматель Илон Маск, обеспокоенный сложившейся ситуацией, предложил лично выплатить недостающие средства, чтобы помочь урегулировать кризис.

Однако, это лишь временное решение, которое не устраняет коренную причину проблемы – политический тупик в конгрессе. Необходимость в срочном решении становится все более очевидной, поскольку последствия шатдауна продолжают нарастать. Ведомство, ответственное за защиту границ, борьбу с терроризмом и реагирование на стихийные бедствия, не может эффективно выполнять свои функции без достаточного финансирования и ресурсов. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на демократов, утверждая, что их политика привела к шатдауну и угрожает национальной безопасности.

Однако, демократы, в свою очередь, обвиняют президента в нежелании идти на компромисс и искать взаимоприемлемое решение. Этот политический спор парализует работу правительства и ставит под угрозу благополучие американских граждан. Белый дом 27 марта сообщал о частичной приостановке деятельности МВБ из-за невозможности выплачивать зарплату сотрудникам. Это создает дополнительное давление на работников ведомства, которые вынуждены работать без оплаты труда или вовсе оставаться без работы.

Ситуация усугубляется неопределенностью относительно будущего финансирования МВБ. Сотрудники не знают, когда они получат зарплату и смогут ли продолжать выполнять свои обязанности. Это приводит к деморализации и снижению эффективности работы. В условиях политической поляризации и отсутствия конструктивного диалога, перспективы разрешения кризиса остаются туманными.

Необходимо срочное вмешательство политических лидеров для поиска компромиссного решения, которое позволит восстановить финансирование МВБ и обеспечить нормальное функционирование правительства





