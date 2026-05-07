Кризис в «Реале»: бойкоты тренера, конфликты на тренировках и недовольство Мбаппе угрожают репутации клуба

В мадридском «Реале» царит атмосфера недовольства и напряжения, которая угрожает репутации одного из самых титулованных клубов мира. По данным испанских СМИ, как минимум шесть игроков команды не разговаривают с главным тренером Альваро Арбелоа, а на тренировках происходят громкие конфликты. В частности, Антонио Рюдигер ударил Альваро Каррераса, а Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде едва не подрались. Но самым скандальным стал инцидент с Килианом Мбаппе, который оскорбил представителя технического персонала и вызвал недовольство у руководства и фанатов своим отдыхом с супермоделью в разгар сложного сезона.

В мадридском «Реале» царит атмосфера недовольства и напряжения, которая угрожает репутации одного из самых титулованных клубов мира. По данным испанских СМИ, как минимум шесть игроков команды не разговаривают с главным тренером Альваро Арбелоа , а на тренировках происходят громкие конфликты.

Например, Антонио Рюдигер ударил Альваро Каррераса, а Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде едва не подрались. Но самым скандальным стал инцидент с Килианом Мбаппе, который оскорбил представителя технического персонала и вызвал недовольство у руководства и фанатов своим отдыхом с супермоделью в разгар сложного сезона. Нынешний сезон для «Реала» стал настоящим провалом: клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, из Кубка Испании — в 1/8 финала, а в чемпионате страны отстаёт от «Барселоны» на 11 очков.

Проблемы в команде начались ещё при Хаби Алонсо, но с приходом Арбелоа ситуация только ухудшилась. Однако, похоже, что трудности выходят за рамки спортивных результатов. В истории «Реала» были и другие периоды без трофеев, но уровень напряжения, о котором регулярно сообщают СМИ, уже зашкаливает. В частности, Мбаппе стал объектом критики не только за своё поведение, но и за то, что он предпочитает общаться только с соотечественниками.

В то же время, Арбелоа попытался защитить форварда, заявив, что травмированные игроки имеют право на личное время. Тем не менее, у бомбардира всё меньше защитников, и его действия вызывают всё больше вопросов. В то время как «Реал» борется за восстановление своей репутации, ситуация в команде продолжает ухудшаться, и фанаты с нетерпением ждут изменений





