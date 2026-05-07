Head Topics

Кризис на рынке картофеля: российские аграрии борются за выживание

Экономика News

Кризис на рынке картофеля: российские аграрии борются за выживание
Сельское ХозяйствоИмпорт ОвощейРитейл
📆5/7/2026 7:18 AM
📰lifenews_ru
174 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 90% · Publisher: 68%

Массовый переход торговых сетей на импортные овощи привел к обвалу цен на отечественный картофель, ставя фермеров на грань банкротства.

В текущем сезоне российский рынок сельскохозяйственной продукции столкнулся с серьезным вызовом. По сообщениям представителей аграрного сектора, крупнейшие торговые сети страны, включая такие гиганты как X5, Лента и Магнит, существенно ограничили закупки картофеля и других овощей у местных производителей в период с марта по апрель.

Вместо этого ритейлеры переориентировали свои логистические потоки на поставки свежего урожая из-за рубежа. Основными поставщиками стали Египет, Азербайджан и Китай, что создало избыточное давление на внутренний рынок. Ситуация осложняется тем, что на складах российских фермеров по-прежнему сосредоточены значительные объемы собственной продукции, которая должна была быть реализована в этот период. Такая стратегия закупок крупных сетей ставит отечественных производителей в крайне уязвимое положение, лишая их основного канала сбыта в критический момент.

Острота проблемы особенно ощущается в регионах. Например, Новгородское объединение аграриев Вече открыто предупреждает о катастрофических последствиях текущей политики ритейлеров. По их мнению, невозможность реализовать урожай без надлежащей государственной поддержки неизбежно ведет к росту закредитованности хозяйств и, в конечном итоге, к массовым банкротствам. Авторы обращений подчеркивают, что именно фермерские хозяйства обеспечивают более половины всего объема производства овощей в стране, и их дестабилизация может ударить по общей продовольственной безопасности.

Аналогичная тревожная картина наблюдается и во Владимирской области, где ассоциация Возрождение села сообщает о резком обвале цен. Стоимость картофеля упала на тридцать-сорок процентов, что фактически опустило цену ниже себестоимости производства. Даже при таких минимальных значениях найти покупателей становится всё сложнее. Аграрии всерьез опасаются, что уже в мае значительная часть продукции будет непригодна для хранения и ее придется утилизировать, что станет колоссальным финансовым ударом.

В ответ на обвинения ритейлеры занимают оборонительную позицию, заявляя, что объемы закупок отечественной продукции не снижались. В государственных ведомствах также наблюдается определенный диссонанс в оценках. Министерство сельского хозяйства говорит о тенденции к снижению импорта картофеля, в то время как Министерство промышленности и торговли утверждает, что российская продукция по-прежнему занимает доминирующую долю на полках магазинов. Однако реальность на местах, описываемая фермерами, говорит о другом.

Чтобы избежать повторения подобных кризисов в сезоны изобилия, аграрии предлагают ввести механизм минимальных цен. Рассматривается вариант установления ценового порога на уровне от тридцати до шестидесяти рублей за килограмм. Это позволило бы производителям не оставаться без прибыли и имело бы страховочный эффект для малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Долгосрочные последствия текущего кризиса могут оказаться весьма плачевными.

Если фермеры не найдут выход из сложившейся ситуации, они будут вынуждены сокращать посадочные площади в следующем сезоне. Это приведет к сокращению предложения отечественной продукции в будущем, что парадоксальным образом может вызвать рост цен для конечного потребителя и усилить зависимость России от импорта из Египта или Китая. Таким образом, текущая экономия ритейлеров и отсутствие четкой координации между государством и производителями создают риски для стратегической отрасли.

Необходим пересмотр условий взаимодействия между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, чтобы обеспечить стабильность сбыта и справедливое ценообразование, которое учитывало бы затраты на выращивание продукции. Только системный подход и реальная господдержка позволят избежать деградации аграрного сектора и сохранить потенциал российского овощеводства

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Сельское Хозяйство Импорт Овощей Ритейл Картофель Агробизнес

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-07 10:19:25