Кризис на рынке картофеля: российские аграрии борются за выживание

Массовый переход торговых сетей на импортные овощи привел к обвалу цен на отечественный картофель, ставя фермеров на грань банкротства.

В текущем сезоне российский рынок сельскохозяйственной продукции столкнулся с серьезным вызовом. По сообщениям представителей аграрного сектора, крупнейшие торговые сети страны, включая такие гиганты как X5, Лента и Магнит, существенно ограничили закупки картофеля и других овощей у местных производителей в период с марта по апрель.

Вместо этого ритейлеры переориентировали свои логистические потоки на поставки свежего урожая из-за рубежа. Основными поставщиками стали Египет, Азербайджан и Китай, что создало избыточное давление на внутренний рынок. Ситуация осложняется тем, что на складах российских фермеров по-прежнему сосредоточены значительные объемы собственной продукции, которая должна была быть реализована в этот период. Такая стратегия закупок крупных сетей ставит отечественных производителей в крайне уязвимое положение, лишая их основного канала сбыта в критический момент.

Острота проблемы особенно ощущается в регионах. Например, Новгородское объединение аграриев Вече открыто предупреждает о катастрофических последствиях текущей политики ритейлеров. По их мнению, невозможность реализовать урожай без надлежащей государственной поддержки неизбежно ведет к росту закредитованности хозяйств и, в конечном итоге, к массовым банкротствам. Авторы обращений подчеркивают, что именно фермерские хозяйства обеспечивают более половины всего объема производства овощей в стране, и их дестабилизация может ударить по общей продовольственной безопасности.

Аналогичная тревожная картина наблюдается и во Владимирской области, где ассоциация Возрождение села сообщает о резком обвале цен. Стоимость картофеля упала на тридцать-сорок процентов, что фактически опустило цену ниже себестоимости производства. Даже при таких минимальных значениях найти покупателей становится всё сложнее. Аграрии всерьез опасаются, что уже в мае значительная часть продукции будет непригодна для хранения и ее придется утилизировать, что станет колоссальным финансовым ударом.

В ответ на обвинения ритейлеры занимают оборонительную позицию, заявляя, что объемы закупок отечественной продукции не снижались. В государственных ведомствах также наблюдается определенный диссонанс в оценках. Министерство сельского хозяйства говорит о тенденции к снижению импорта картофеля, в то время как Министерство промышленности и торговли утверждает, что российская продукция по-прежнему занимает доминирующую долю на полках магазинов. Однако реальность на местах, описываемая фермерами, говорит о другом.

Чтобы избежать повторения подобных кризисов в сезоны изобилия, аграрии предлагают ввести механизм минимальных цен. Рассматривается вариант установления ценового порога на уровне от тридцати до шестидесяти рублей за килограмм. Это позволило бы производителям не оставаться без прибыли и имело бы страховочный эффект для малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Долгосрочные последствия текущего кризиса могут оказаться весьма плачевными.

Если фермеры не найдут выход из сложившейся ситуации, они будут вынуждены сокращать посадочные площади в следующем сезоне. Это приведет к сокращению предложения отечественной продукции в будущем, что парадоксальным образом может вызвать рост цен для конечного потребителя и усилить зависимость России от импорта из Египта или Китая. Таким образом, текущая экономия ритейлеров и отсутствие четкой координации между государством и производителями создают риски для стратегической отрасли.

Необходим пересмотр условий взаимодействия между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, чтобы обеспечить стабильность сбыта и справедливое ценообразование, которое учитывало бы затраты на выращивание продукции. Только системный подход и реальная господдержка позволят избежать деградации аграрного сектора и сохранить потенциал российского овощеводства





