Кризис иерархии в Реал Мадриде: Арбелоа о психологии суперзвезд и конфликте с Мбаппе

Реал МадридКилиан МбаппеАльваро Арбелоа
📆5/14/2026 11:45 PM
Подробный разбор внутренних противоречий в мадридском Реале, анализ позиции Альваро Арбелоа в отношении Килиана Мбаппе и обзор ключевых событий в европейском футболе.

Альваро Арбелоа , занимающий одну из ключевых позиций в тренерском штабе мадридского Реала, поделился своими размышлениями о специфике работы с игроками топ-уровня. Он подчеркнул, что совершенно не ждет от своих подопечных той же самоотверженности, которую когда-то проявлял сам в качестве футбол иста.

По мнению Арбелоа, современный футбол диктует свои правила, и игроки с огромными амбициями и раздутым эго мыслят иначе. Тренер уверен, что его опыт игрока позволяет ему глубоко понимать внутренние процессы, происходящие в головах звезд. Он отметил, что даже сменив роль, он в душе остается футболистом, что помогает ему находить общий язык с командой и защищать своих игроков, даже в самых спорных ситуациях.

Арбелоа настаивает на том, что его подход базируется на понимании человеческой психологии, и он не намерен менять свою тактику взаимодействия с коллективом, считая, что поддержка и защита игроков являются важной частью его работы. Особое внимание в медийном пространстве привлек конфликт вокруг Килиана Мбаппе. Французская звезда публично выразила недовольство своим статусом в команде, заявив, что в иерархии тренера он занимает лишь четвертое место среди нападающих, уступая таким игрокам, как Винисиус, Гонсало и даже Мастантуоно.

Мбаппе отметил, что хотя он и сохраняет спокойствие, его целью остается возвращение в стартовый состав. В ответ на это Арбелоа заявил, что никогда не называл Килиана четвертым номером, и что француз просто неправильно интерпретировал слова штаба. Тренер апеллировал к здравому смыслу, указав на тот факт, что игрок, который отсутствовал в заявке на протяжении нескольких дней, не может внезапно оказаться в старте.

Также Мбаппе затронул тему негативной реакции болельщиков, отметив, что свист на стадионе является неотъемлемой частью жизни известного человека и игрока мадридского клуба. Он признал свою ответственность за отсутствие трофеев в текущем периоде, что подчеркивает колоссальное давление, под которым находится звезда в столице Испании. Параллельно с событиями в Мадриде, мировой футбол продолжает сотрясать череда неожиданных новостей. В Ливерпуле Арне Слот заявил, что не задумывался об уходе из клуба, несмотря на сложности.

Он признал, что впервые за долгое время не борется за трофеи в конце года, но этот опыт помог ему научиться правильно реагировать на жесткую критику. В российском футболе Андрей Талалаев сообщил о получении серьезных предложений в зимний период, выразив желание работать в команде, претендующей на чемпионство. В то же время Андрей Аршавин скептически оценил шансы Ростова в предстоящих матчах, отметив доминирование Зенита.

На международной арене возникли проблемы у сборной Ирана, которой до сих пор не выдали визы в США, что ставит под вопрос их участие в будущих мероприятиях. Также обсуждается возможная продажа Гарначо из Челси из-за его предсказуемости в игре. В Италии перенесли время начала ряда важных матчей Серии А, включая римское дерби, чтобы избежать пересечения с теннисным Мастерсом в Риме.

Завершает список новостей решение 18-летнего Буадди играть за сборную Марокко, что стало ударом по амбициям французской федерации футбола, надеявшейся интегрировать его в основную команду под руководством Зидане

