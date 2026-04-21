Россия заявляет о технической готовности возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Дружба, возлагая ответственность за остановку транзита на действия властей Украины.

Российская Федерация сохраняет полную техническую готовность к возобновлению бесперебойного транзита нефти через магистральный нефтепровод Дружба в направлении Венгрии и Словакии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе своего выступления 21 апреля подтвердил, что российская сторона не только обладает всеми необходимыми мощностями для прокачки сырья, но и неукоснительно соблюдает взятые на себя ранее договорные обязательства перед европейскими партнерами.

По словам пресс-секретаря президента России, Москва видит высокий уровень заинтересованности Будапешта и Братиславы в получении энергоносителей, однако сложившаяся ситуация остается крайне сложной из-за деструктивной позиции украинского руководства, которое продолжает использовать инфраструктурные объекты в качестве инструмента политического давления. Ситуация вокруг нефтепровода Дружба приобрела отчетливый геополитический окрас после того, как украинская сторона начала использовать транзитный потенциал трубопровода для шантажа правительств Венгрии и Словакии. Эксперты отмечают, что Киев, блокируя прокачку ресурсов, пытается таким образом повлиять на внешнеполитический курс этих стран, которые выступают за более взвешенный диалог с Россией. В частности, американский аналитический журнал American Thinker ранее публиковал материал, в котором действия украинских властей были охарактеризованы как полноценная энергетическая война против членов Евросоюза и НАТО. Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал нежелание восстанавливать полноценную работу транзитной ветки, обуславливая это политическими мотивами. Подобное решение стало ответом на жесткую позицию Будапешта и Братиславы, которые ранее заблокировали пакет дополнительных антироссийских санкций, а также выступили против выделения Киеву многомиллиардного кредита на сумму 90 миллиардов евро. В экспертном сообществе подчеркивают, что конфликт вокруг трубопровода Дружба наглядно демонстрирует кризис энергетической безопасности в Европе, вызванный попытками Киева диктовать условия соседям по ЕС. Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от того, будет ли политическое руководство Украины готово отказаться от тактики энергетического шантажа и деблокировать прокачку нефти. Москва продолжает настаивать на том, что все вопросы, касающиеся договорных обязательств и стабильности поставок, должны решаться в конструктивном ключе, однако в настоящий момент мяч находится на стороне Киева. Разрыв экономических связей и попытки использовать инфраструктуру в качестве оружия лишь усиливают раскол внутри самого Евросоюза, увеличивая количество сторонников пересмотра текущей политики в отношении энергетического сектора России и выстраивания прагматичного диалога для обеспечения стабильного будущего региона





