Кремль не располагает информацией о сроках визита Кушнера и Уиткоффа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет конкретной информации о сроках возможного визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Москва выражает надежду на продолжение визитов американской переговорной группы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины.

Кремль не располагает конкретной информацией о сроках возможного визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 апреля, отметив, что на данный момент невозможно назвать точные даты предполагаемой поездки.

Его слова были опубликованы агентством РИА Новости. Песков подчеркнул, что Москва возлагает надежды на продолжение визитов американской переговорной группы на территорию Российской Федерации для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием ситуации вокруг Украины. Этот вопрос остается в центре внимания, и российская сторона заинтересована в поддержании диалога по этой сложной теме. Отсутствие прямого контакта между Россией и Украиной также было отмечено Кремлем.

Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не просматривается перспектив для установления прямого диалога между Москвой и Киевом. Это подчеркивает важность посреднических усилий со стороны других стран, в частности, Соединенных Штатов, в деле поиска мирного решения конфликта. В то же время, Песков не стал комментировать причины отсутствия прямого диалога, лишь констатировав факт. Ситуация осложняется взаимными обвинениями и отсутствием доверия между сторонами, что делает прямой контакт крайне затруднительным.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но при условии соблюдения определенных принципов и учета интересов всех сторон. Важно отметить, что вопрос о возобновлении переговоров в Стамбуле, который ранее рассматривался как потенциальная площадка для обсуждения урегулирования, остается открытым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее выразил позитивное отношение к возможности возобновления переговоров в этом формате, однако подчеркнул, что данная тема не является приоритетной для Москвы в текущей обстановке.

Он также отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова рассмотреть любые конструктивные предложения от заинтересованных государств. Накануне, газета The New York Times опубликовала информацию о планах делегации американских переговорщиков посетить Россию для продолжения обсуждения вопросов украинского урегулирования. Этот визит, если он состоится, станет очередным шагом в попытках найти дипломатическое решение конфликта. Однако, эксперты отмечают, что интерес США к урегулированию конфликта в Восточной Европе может снизиться в связи с другими геополитическими приоритетами.

В частности, внимание Вашингтона все больше переключается на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкуренцию с Китаем. Это может привести к тому, что американская сторона будет уделять меньше внимания украинскому вопросу и оказывать меньшее давление на Россию с целью достижения компромисса. Тем не менее, российская сторона продолжает выражать надежду на конструктивный диалог с США и другими заинтересованными сторонами. Москва считает, что только путем переговоров и учета интересов всех сторон можно добиться устойчивого и справедливого решения конфликта.

Важно также отметить, что российская сторона готова к обсуждению широкого спектра вопросов, связанных с обеспечением безопасности в регионе и предотвращением дальнейшей эскалации напряженности. В заключение, ситуация вокруг возможного визита американских переговорщиков в Россию остается неопределенной, но Москва продолжает выражать надежду на продолжение диалога и поиск мирного решения конфликта





