Москва считает, что Европейский союз оказывает давление на Сербию, требуя от нее разрыва связей с Россией в обмен на перспективы членства в ЕС. Кремль подчеркивает суверенное право Сербии на выбор и предостерегает от ультимативных требований.

Москва внимательно следит за требованиями, выдвигаемыми странами Европейского союза в отношении Сербии, которые, по мнению Кремля, направлены на намеренное ухудшение отношений между Белград ом и Москвой.

Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков 23 апреля, подчеркнув, что ЕС фактически ставит перед Сербией ультиматум. Суть этого ультиматума заключается в следующем: либо Сербия полностью ориентируется на интеграцию в ЕС, отказываясь от любых связей с Российской Федерацией, включая присоединение к санкциям, либо ей придется отказаться от перспектив европейской интеграции. Песков отметил, что такая постановка вопроса является неприемлемой, поскольку каждая страна обладает суверенитетом и имеет право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс.

Он подчеркнул, что именно сербскому народу предстоит сделать выбор, определяющий будущее их страны. Ситуация вокруг энергетического сотрудничества между Сербией и Россией также находится под давлением со стороны ЕС. По информации, ЕС оказывает давление на Белград с целью отказа от долгосрочного контракта с Россией на поставки газа. Этот контракт является важным элементом энергетической безопасности Сербии, и его расторжение может привести к серьезным экономическим последствиям.

В контексте приближающихся выборов в Сербии, давление со стороны ЕС приобретает особую остроту. Политическая борьба внутри страны осложняется внешним воздействием, направленным на изменение внешнеполитической ориентации Сербии. Бывший вице-премьер Сербии, Александр Вулин, заявил, что представители ЕС намерены использовать ресурсы Сербии, в том числе военные, для возможного противостояния с Россией. Он предположил, что первым шагом в этом направлении станет введение санкций против Российской Федерации.

Это заявление свидетельствует о серьезности намерений ЕС и о готовности использовать различные инструменты для достижения своих целей. Вулин подчеркнул, что это является неприемлемым вмешательством во внутренние дела Сербии и нарушением ее суверенитета. Он также отметил, что сербский народ традиционно поддерживает дружественные отношения с Россией и не допустит, чтобы его вынудили отказаться от этих связей. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности обвинений в адрес России и о ее мирных намерениях.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 22 декабря 2025 года подчеркнул, что ЕС одержим иллюзией о якобы готовящемся нападении со стороны России, что не соответствует действительности. Он отметил, что Россия не имеет планов по агрессии против каких-либо стран и заинтересована в поддержании стабильности и безопасности в регионе. Однако, по словам Рябкова, недружественные действия со стороны ЕС и НАТО создают риски эскалации и возможного столкновения между Россией и НАТО.

Он призвал западные страны к конструктивному диалогу и отказу от конфронтационной риторики. В целом, ситуация вокруг отношений между Сербией и Россией, а также между Россией и ЕС, остается напряженной и требует внимательного анализа и взвешенных решений. Кремль считает, что давление на Сербию со стороны ЕС является контрпродуктивным и может привести к дестабилизации ситуации в регионе. Россия готова и далее поддерживать Сербию в ее стремлении к независимой и суверенной внешней политике, основанной на национальных интересах сербского народа





