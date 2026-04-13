Кремль подчеркивает важность диалога с Венгрией для реализации совместных проектов

РоссияВенгрияПесков
📆4/13/2026 3:27 PM
📰Известия
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости продолжения диалога между Россией и Венгрией для реализации совместных проектов. Несмотря на изменения в политической ситуации в Венгрии, Москва сохраняет заинтересованность в развитии двусторонних отношений.

У России и Венгрии сохраняется обширная повестка совместных проектов, требующих активного диалог а и совместной работы для их успешной реализации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для издания. Подчеркивая важность продолжения взаимодействия, Песков отметил, что в настоящее время существует множество проектов, требующих совместного решения и завершения.

Это подразумевает необходимость активного диалога и совместных усилий со стороны обеих стран, что позволит достичь положительных результатов и укрепить двусторонние отношения. Песков акцентировал внимание на том, что для достижения поставленных целей потребуется терпение и последовательность в работе, несмотря на текущую политическую конъюнктуру и возможные изменения в составе венгерского правительства. Он подчеркнул, что двусторонняя повестка дня между Москвой и Будапештом остается актуальной, что свидетельствует о взаимном интересе в сотрудничестве. Ранее, на фоне парламентских выборов в Венгрии, Песков выразил надежду на продолжение контактов с венгерской стороной, отметив заявления о готовности к диалогу, который, по его мнению, будет полезен как для России, так и для Венгрии. Несмотря на изменения в политическом ландшафте Венгрии, двусторонние отношения остаются в приоритете. Смена политического руководства не означает автоматического прекращения взаимодействия, напротив, открывает новые возможности для обсуждения текущих вопросов и определения дальнейшей стратегии сотрудничества. Важно учитывать, что совместные проекты охватывают различные сферы, от экономики до энергетики, и успешное завершение каждого из них требует согласованных действий и взаимного уважения интересов. Необходимо подчеркнуть, что диалог между странами не только способствует решению конкретных задач, но и создает благоприятную атмосферу для дальнейшего развития отношений. При этом, несмотря на неоднозначные заявления, прозвучавшие в Венгрии, Москва стремится сохранить конструктивный подход и выражает готовность к взаимодействию. В рамках двусторонних отношений, вопрос энергетического сотрудничества остается ключевым. Заявления, прозвучавшие в предвыборный период, в частности, о продолжении закупок российской нефти, свидетельствуют о сохранении экономических интересов. Это подтверждает, что энергетическая сфера играет важную роль в поддержании отношений между странами. В то же время, высказываются ожидания относительно возможных изменений в санкционной политике Европейского союза после урегулирования конфликта на Украине. Этот вопрос требует внимательного изучения и анализа, учитывая потенциальное влияние на двусторонние торговые отношения и экономическое сотрудничество. Важно отметить, что позиция Венгрии по данному вопросу, вероятно, будет определяться балансом национальных интересов и общими тенденциями в европейской политике. В целом, Кремль демонстрирует стремление к сохранению прагматичного подхода к отношениям с Венгрией, выражая готовность к диалогу и совместной работе над существующими проектами. Это предполагает необходимость гибкости и готовности к компромиссам, учитывая меняющуюся геополитическую ситуацию и внутренние политические процессы в Венгрии. Поддержание двусторонних связей способствует сохранению стабильности в регионе и открывает возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества

