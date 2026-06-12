Креативный директор бренда: главные тенденции летней одежды

Создательница бренда Alexander Domorcheva поделилась рекомендациями по выбору летней одежды. Она советует основой гардероба стать молочный, песочный и тёплый бежевый, которые выглядят дорого, легко комбинируются и создают ощущение лёгкости. Также она рекомендует осветлять образ выбеленным голубым и пудровым, особенно в рубашках oversize и лёгких платьях. Для глубины и выразительности стоит присмотреться к терракотовому, винному и оттенку мокрого песка, а травяной зелёный лучше использовать в аксессуарах или ремнях.

Этим летом палитра оттенков одежды должна выглядеть слегка выгоревшей на солнце, рассказала «Газете.ru» креативный директор бренда Александра Домрачева. Основой гардероба, по её словам, должны стать молочный, песочный и тёплый бежевый — они выглядят дорого, легко комбинируются и создают ощущение лёгкости.

Освежают образ выбеленный голубой и пудровый, особенно в рубашках oversize и лёгких платьях. Для глубины и выразительности стоит присмотреться к терракотовому, винному и оттенку мокрого песка, а травяной зелёный лучше использовать в аксессуарах или ремнях. Главные ставки сезона — комфорт, функциональность и естественность. Дизайнеры выбирают хлопок, лён, вискозу и тонкий трикотаж, а также жатые и «живые» поверхности.

Лёгкая помятость теперь добавляет расслабленности. Пуговичный заговор, или Почему женские пуговицы пришивают «неправильно». Тайна, которой несколько столети





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Domorcheva Fashion Trends Summer Clothing Comfort Functionality Naturalness Chic Comfortable Functional Natural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Шона МакГирра назначили креативным директором Alexander McQueenКорпорация Kering назначила Шона МакГирра на должность креативного директора Alexander McQueen. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает WWD.«Благодаря своему опыту, индивидуальности и творческой энергии [МакГирр] привнесет мощный творческий язык в Alexander McQueen, опираясь при этом на его уникальное наследие», — отметчает генеральный директор бренда Джанфилиппо Теста.

Read more »

53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной с шипамиСупермодель 90-х Наоми Кэмпбелл снялась в новой кампании курортной коллекции Alexander Wang 2024. Об этом сообщает Page Six .

Read more »

67-летняя Ким Кэтролл в мини-платье вышла на публику с бойфрендомАктриса Ким Кэтролл пришла на шоу Alexander Wang с бойфрендом Расселом Томасом. Об этом сообщает Just Jared .

Read more »

Три тренда весны 2025: трансформируемая одежда, oversize и бодичейныВ 2025 году весенние коллекции будут отражать не только неожиданные изменения в климате, но и новые практичные и современные тренды. Яркие цвета, смелые принты и многофункциональная одежда станут главными акцентами сезона.

Read more »

RPL-2025/26: Symbolic Teams GatheringAlexander Dorskij has prepared two versions of the symbolic teams for the RPL-2025/26 season.

Read more »

Фриц о поражении от Басаваредди: "Больше всего меня впечатлили укороченные"Novak Djokovic defeated Alexander Zverev in the first round of Roland Garros, and Alexander Frachin discussed his performance and the impact of the shortened shots on his game.

Read more »