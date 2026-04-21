Крах титульных амбиций: почему сорвался реванш Гуськова и Блаховича на UFC 328

Реванш Богдана Гуськова и Яна Блаховича на турнире UFC 328 отменен из-за травмы польского бойца. Разбираемся, как срыв поединка повлиял на планы российского атлета и кто может стать его новым соперником.

Турнир UFC 328 , который должен был стать ареной для одного из самых ожидаемых противостояний в полутяжелом весе, столкнулся с серьезными кадровыми изменениями. Намеченный на 10 мая в Ньюарке реванш между российским бойцом Богданом Гуськовым и легендарным польским атлетом Яном Блаховичем официально отменен. Причиной срыва поединка стала тяжелая травма , полученная Блаховичем на финальном этапе подготовки.

Как сообщил сам экс-чемпион, во время последнего спарринга он неудачно поставил ногу, в результате чего произошел разрыв мениска. Блахович выразил глубокое разочарование, отметив, что был близок к вылету в Соединенные Штаты, и подчеркнул, что это досадное повреждение не является концом его карьеры, однако вторая встреча с Гуськовым на данный момент невозможна. Для самого Богдана Гуськова, известного в кругах фанатов под прозвищем Царевич, отмена боя стала настоящим ударом по амбициям. После спорной ничьей на турнире UFC 323, где судьи не смогли выявить сильнейшего, этот реванш должен был расставить все точки над i. Победа над 43-летним поляком, который, несмотря на длительный период без побед, прочно удерживает позиции в топ-5 рейтинга, позволила бы Гуськову не только укрепить свой статус в элите дивизиона, но и вплотную приблизиться к титульному шансу. В нынешней ситуации, когда полутяжелый вес страдает от дефицита претендентов с победными сериями, такой поединок был ключевым шагом для карьерного роста российского спортсмена. Теперь же перед промоушеном стоит сложная задача: найти замену, которая не обесценила бы спортивный интерес к бою, что в нынешних реалиях крайне затруднительно. Ситуация осложняется тем, что большинство топовых бойцов полутяжелого дивизиона либо уже имеют запланированные выступления, либо отказываются принимать бой на коротком уведомлении против соперника, который находится ниже их в рейтинговой таблице. Богдан Гуськов уже проявил активность, предложив выйти против него седьмому номеру рейтинга Пауло Косте, но бразилец тактично проигнорировал вызов. Также отклонил Богдан предложение сразиться с нерейтинговым соотечественником Блаховича — Иво Бараневски. Тренерский штаб Царевича во главе с Гором Азизяном настаивает на сохранении своего подопечного в карде UFC 328, однако поиски достойного оппонента затягиваются. В конечном счете, Богдану, вероятно, придется либо соглашаться на менее статусное противостояние, чтобы не простаивать, либо ждать более подходящего момента на будущих турнирах, что существенно удлиняет его путь к вершине дивизиона и чемпионскому поясу





Претендентский бой Субханкулова и кикбоксинг на Урале. Главные поединки неделиЕщё в программе турнир UFC и возвращение Петросяна в Fight Nights.

Read more »

Для турнира UFC в Белом доме будет установлен высший уровень оценки безопасностиТурнир UFC, который пройдёт на территории Белого дома 14 июня, будет сопровождаться масштабными мерами безопасности со стороны федеральных ведомств США, сообщает MMA Fighting.

Read more »

– о конфликте Стрикленда и Чимаева: «Если хотели бы разобраться по-уличному, давно бы это сделали. С такими людьми, как Шон, на улице не решаются вопросы»Боец UFC Арман Царукян высказался о желании Шона Стрикленда решить конфликт с Хамзатом Чимаевым за пределами октагона.

Read more »

Арман Царукян высказался о громком противостоянии Шона Стрикленда и Хамзата ЧимаеваИзвестный боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян поделился мнением о конфликте между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым, подчеркнув, что подобные стычки являются лишь способом привлечения внимания к предстоящим поединкам.

Read more »

– о Царукяне: «Потрясен тем, насколько он глуп. Напоминает ребенка»Чемпион UFC Илия Топурия раскритиковал Армана Царукяна .

Read more »

– о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»Илия Топурия оценил перспективы Пэдди Пимблетта в UFC.

Read more »