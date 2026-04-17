Крах «бумажного НДС»: трое арестованы по делу на 1,2 трлн рублей

НДСМошенничествоБюджет РФ
📆4/17/2026 11:47 PM
📰Известия
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о мошеннической схеме с «бумажным НДС», нанесшей бюджету РФ ущерб в 1,2 трлн рублей. Подозреваемым вменяют неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юрлиц. Параллельно банки начали компенсировать малому бизнесу издержки по НДС.

Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу до 14 июня троих подозреваемых по делу об организации масштабной мошеннической схемы, связанной с так называемым «бумажным НДС ». Общий ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации в результате этой деятельности, оценивается в колоссальную сумму 1,2 триллиона рублей. Информация об этом была опубликована 16 апреля в материалах дела, доступных на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Фигурантам дела, которым предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица, – Пацукову Д., Сапрыкину Д. и Макарову А. – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно решению суда, оно вступит в законную силу 21 апреля. Эта новость появилась на фоне другой важной инициативы: недавно банки начали компенсировать малому бизнесу возросшие издержки, связанные с НДС. Эксперты обсуждают, насколько эта мера окажется эффективной для предпринимателей и какое влияние она окажет на общую инфляцию в стране. Предварительная информация о возмещении расходов по НДС малому бизнесу банками, хотя и выглядит многообещающе, требует детального анализа последствий для экономики

