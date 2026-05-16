Крах ожиданий: новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» разочаровал критиков

5/16/2026 4:07 PM
Мировая премьера фильма «Грязные деньги» с Генри Кавиллом в главной роли прошла неудачно: критики ругают слабый сюжет, отсутствие стиля режиссера и скучный экшен.

Мировая кино индустрия с большим нетерпением ожидала выхода новой работы знаменитого британского режиссера Гая Ричи. Премьера фильма под названием «Грязные деньги» состоялась 15 мая, вызвав бурную дискуссию среди профессиональных кино критиков и обычных зрителей.

В главной роли выступил Генри Кавилл, известный по своим работам в сериале «Ведьмак», что автоматически подняло планку ожиданий до небес. Гай Ричи, создавший такие шедевры как «Джентльмены», всегда славился своим уникальным подходом к созданию криминальных историй, динамичным монтажом и остроумными диалогами. Однако в этот раз союз талантливого режиссера и харизматичного актера не принес ожидаемого триумфа. Сюжет картины разворачивается вокруг мрачного и циничного мира больших денег, глубокой коррупции и бесконечных криминальных разборок.

В центре повествования оказывается группа профессиональных бойцов, которые специализируются на возврате огромных сумм денег их законным владельцам, используя при этом весьма специфические и зачастую жестокие методы. В эту опасную игру вступают ловкие адвокаты, беспринципные бандиты и коррумпированные миллиардеры, чьи интересы сталкиваются в жестокой и бескомпромиссной борьбе за долги и политическое влияние.

Казалось бы, такая завязка должна была стать идеальной почвой для создания напряженного триллера с множеством неожиданных поворотов и интеллектуальных игр, но на деле история оказалась слишком прямолинейной, предсказуемой и лишенной той самой искры, которая делает фильмы Ричи узнаваемыми во всем мире. Реакция первых зрителей и критиков оказалась удручающей. Большинство обозревателей сошлись во мнении, что проект стал одной из худших работ в карьере режиссера. Основные претензии касаются практически всех аспектов производства.

Экшен-сцены, которые должны были стать главным двигателем сюжета, описываются как скучные и шаблонные. Сюжетная линия лишена интриги и саспенса, что превращает просмотр в утомительный процесс. Критики отмечают, что в ленте совершенно не чувствуется фирменный стиль Гая Ричи, который обычно наполняет его картины жизнью и энергией. Вместо этого зритель получает безликий продукт, который выглядит как попытка повторить собственные старые успехи, но без должного вдохновения.

Отдельного внимания заслуживает актерская игра, которая в данном случае не спасает общую картину. Несмотря на великолепный кастинг и присутствие звезд мирового масштаба, исполнение ролей оставило многих профессиональных обозревателей равнодушными. Актеры либо выглядят слишком самодовольными, либо скованными в своих действиях, словно они сами не до конца верят в происходящее на экране. Особенно разочаровала линия с персонажем, которую позиционируют как сильную женщину-босса, однако в итоге она оказывается беспомощной девушкой, попавшей в беду, что выглядит как неоправданный и шаблонный сценарный ход.

Фильм перегружен бесконечными закадровыми комментариями и излишними пояснениями, которые вместо того, чтобы помогать в понимании сложного сюжета, лишь подчеркивают его внутреннюю пустоту и отсутствие драматургической глубины. Несмотря на все недостатки, фильм может заинтересовать тех, кто является преданным поклонником творчества Гая Ричи и готов простить любые промахи ради его визуального оформления. Для таких зрителей картина может стать неплохим вариантом для ленивого воскресного вечера, когда не хочется напрягаться и анализировать происходящее на экране.

Что касается графиков выхода, то изначально планировалось, что лента появится в кинотеатрах в апреле следующего года, однако сроки были пересмотрены. В России официальный релиз фильма «Грязные деньги» назначен на 21 мая. Таким образом, зрители смогут самостоятельно оценить, действительно ли эта работа является провалом или в ней есть скрытые достоинства, которые ускользнули от внимания строгих критиков

Гай Ричи Генри Кавилл Грязные Деньги Рецензия На Фильм Криминальный Триллер

 

