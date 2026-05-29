Краснодарский край готовится к рекордному летнему сезону: безопасность, новые стандарты и расширение инфраструктуры

Регион подготовил комплекс мер для обеспечения абсолютной безопасности туристов, внедрил новые антитеррористические требования и единый стандарт использования пляжных зон, а также планирует открыть более 460 новых пляжей и увеличить номерной фонд на 70 тысяч комнат.

Краснодарский край активно готовится к новому летнему туристическому сезону, который обещает стать самым насыщенным за последние годы. По оценкам региональных властей, в 2026 году на побережье привлекут не менее 8,5 миллионов гостей - это почти вдвое больше, чем количество туристов, посетивших район в начале текущего года.

С начала года регион уже принял около 3,3 миллиона отдыхающих, а за майские праздники прибыл около 615 тысяч человек. На координационном совещании в Геленджике, где присутствовали глава региона Вениамин Кондратьев, представители ФСБ, Следственного комитета, Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, а также руководители муниципалитетов, был отмечен основной приоритет - обеспечение абсолютного чувства безопасности у каждого посетителя. Губернатор подчеркнул, что в современных реалиях необходимо чёткое межведомственное взаимодействие и слаженные действия на всех уровнях власти.

Особое внимание будет уделено антитеррористической защите отелей, детских здравниц, набережных и общественных площадок, а также круглосуточному контролю за всеми общественными пространствами, включая аэропорты, железнодорожные и автовокзалы. В рамках усиления мер безопасности в регионе введены новые антитеррористические требования для почти 4,5 тысячи гостиничных объектов и гостевых домов. По новым правилам каждое заведение обязано установить видеоконтроль, тревожные кнопки, ограждения по периметру, контрольно-пропускные пункты и постоянную охрану.

На данный момент 79 % объектов уже полностью соответствуют этим требованиям, что на 6 % лучше, чем в прошлом году. Помимо этого, в этом сезоне будет внедрён единый стандарт использования водных объектов для рекреационных целей на Азово‑Черноморском побережье. Новый норматив определит места размещения пляжей, зоны безопасного купания, сроки открывания и закрытия сезона, а также санитарные и охранные требования.

Благодаря этим мерам море и пляжи будут функционировать как единая, безопасная и современная курортная система, где каждый пляж откроется только после получения санитарно‑эпидемиологического разрешения. Подготовка пляжной инфраструктуры находится на завершающей стадии. На Кубани более 600 благоустроенных пляжей, их количество за последние пять лет увеличилось на 10 %. В текущем году планируется открыть не менее 460 новых пляжей, а техника, отвечающая за отсыпку песка, работает круглосуточно и проходит лабораторный контроль.

В результате восемь галечных и один песчаный пляж уже исключены из зоны риска, а дальнейшее исключение остальных будет решено после экспертизы Роспотребнадзора. По данным министра курортов Василия Воробьева, 31 % мест на Азовском побережье и 48 % на Чёрноморском уже забронированы на лето. В регионе готовятся принять более 10 тысяч отелей, гостиниц и санаториев - это почти 590 тысяч мест и около 300 тысяч номеров.

За последние пять лет открылось более 200 новых объектов, а в этом году добавятся еще 70, включая пятизвёздочный отель и мультифункциональный санаторно‑курортный комплекс в Анапе, а также крупный гостиничный комплекс в Сочи. По словам вице‑губернатора Александра Руппеля, в работе находятся почти 200 инвестпроектов общей стоимостью около 1,4 трлн рублей, что позволит в ближайшие десять лет увеличить номерной фонд региона на 70 тысяч комнат.

Кроме того, процесс легализации гостевых домов идёт полным ходом: в реестр включено более 4,8 тысячи объектов, что на 2,5 % превышает запланированные показатели, и более половины всех легальных гостевых домов в России находятся именно в Краснодарском крае





