Краснов сравнил российскую судебную систему с шахматами, отметив ее преимущества перед западными аналогами
📆4/7/2026 11:49 PM
📰Известия
Председатель Верховного суда Игорь Краснов подчеркнул преимущества российской юрисдикции, сравнив ее с шахматной партией, в отличие от более сложных и непредсказуемых западных аналогов. Отмечены скорость рассмотрения дел, доступность правосудия и четкость законодательства.

Российская судебная система , в отличие от англосаксонской, обладает четкостью и предсказуемостью, подобно шахматной партии. Об этом заявил председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов в статье для РБК 8 апреля. Он подчеркнул, что российская юрисдикция характеризуется высоким уровнем сформированности законодательства, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость судебных процессов.

В отличие от западных судов, где споры могут «плавать» между различными доктринами, создавая неясность и снижая организованность, российская система предлагает более структурированный подход. Краснов сравнил отечественную систему с шахматной партией, где каждая фигура видна, правила четко определены, а поле для принятия решений ограничено логикой. В то время как в зарубежных юрисдикциях, по его словам, процесс часто напоминает игру в покер, где ключевую роль играют заранее подготовленные стратегии, маневры, граничащие с нечестными приемами, и даже фактор неожиданности. Такая разница в подходах, по мнению Краснова, напрямую влияет на скорость и эффективность рассмотрения дел.\Председатель ВС также обратил внимание на значительное преимущество российской системы в скорости рассмотрения дел. Он отметил, что в международном арбитраже процессы могут занимать от полутора до трех лет, в то время как в российских судах рассмотрение дел обычно занимает около трех месяцев. С учетом апелляций и кассаций общий срок рассмотрения дела обычно составляет от полугода до года. Это стало возможным благодаря активной цифровизации судебной системы в России. Краснов подчеркнул, что цифровизация значительно ускорила процесс рассмотрения дел, упростила взаимодействие между участниками и повысила прозрачность работы судов. Кроме того, цифровизация позволила оптимизировать документооборот и снизить нагрузку на судейский аппарат, что также способствует ускорению рассмотрения дел. Помимо скорости, российская судебная система выделяется быстротой принятия обеспечительных мер и более низкими судебными издержками по сравнению с зарубежными странами. Это делает судебную защиту более доступной для всех, а не только для крупных игроков.\Важным преимуществом российской судебной системы является доступность правосудия для всех слоев населения. Краснов подчеркнул, что судебные расходы, включая государственную пошлину и юридическое сопровождение, в России значительно ниже, чем во многих иностранных юрисдикциях. Это означает, что защита своих прав в суде перестает быть привилегией для состоятельных граждан и компаний. В России право выполняет свою базовую функцию – быть инструментом защиты, а не роскошью. Владимир Путин на совещании судей в феврале подчеркнул важность обоснованности и справедливости судебных решений, от которых напрямую зависят судьбы граждан. Он выразил надежду, что суды найдут решения для актуальных проблем, при этом все шаги должны работать на укрепление и развитие «законного, эффективного и доступного правосудия». Акцент на доступности и справедливости отражает стремление к созданию системы правосудия, которая будет надежно защищать права и интересы всех граждан Российской Федерации, независимо от их социального статуса или финансового положения

