Кража в мальдивском отеле: российская блогерша потеряла 3000 долларов

Российская блогерша Любовь Попова заявила о краже 3000 долларов из сейфа в отеле на Мальдивах. Персонал отеля, по её словам, не оказал помощи, а полицию вызвать не удалось из-за скорого вылета.

Российская блогер ша Любовь Попова, известная под псевдонимом dolyubi, столкнулась с неприятным инцидентом во время отдыха на Мальдивах. Она рассказала, что из сейфа в её номере в пятизвёздочном отеле Nala Maldives by Jawakara, расположенном в атолле Лавийани, пропали 3000 долларов наличными.

Деньги исчезли за день до запланированного вылета, что оставило крайне мало времени на разбирательства. По словам блогерши, она сразу же обратилась к сотрудникам отеля, стоимость проживания в котором начинается от 50 тысяч рублей в сутки, но вместо помощи столкнулась с равнодушием и даже давлением. Персонал якобы заявил, что вызов полиции может задержать её отъезд, поскольку гидросамолёты после 16:00 уже не совершают рейсы.

Более того, сотрудники начали торопить её с выселением, требуя оплатить задолженность за проживание и угрожая, что без расчёта её и её спутника не выпустят с острова. Попова отметила, что похищенные средства предназначались для оплаты счёта и покупок перед отъездом, поэтому кража поставила её в затруднительное положение. Она также обратила внимание на странное поведение персонала в последний вечер: они суетились вокруг гостей во время ужина и несколько раз уточняли время вылета, что показалось ей подозрительным.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях, где многие пользователи выразили негодование по поводу безопасности в дорогих отелях. Некоторые комментаторы предположили, что кража могла быть делом рук недобросовестных сотрудников, воспользовавшихся доверчивостью туристов. Это не единичный случай. За несколько дней до происшествия с Поповой её знакомые, отдыхавшие в другом пятизвёздочном отеле Hurawalhi Island Resort на острове Хуравали, также лишились дорогостоящей вещи - у них пропала камера.

По мнению пострадавших, кражи совершаются именно перед отъездом, чтобы туристы не успели обратиться в полицию и были вынуждены улететь, не дождавшись разбирательств. Персонал отелей в таких случаях обещает разобраться, но реальной помощи отдыхающие не получают. Эксперты в сфере туризма отмечают, что подобные инциденты подрывают доверие к дорогим курортам и советуют туристам быть бдительными: хранить ценности в сейфе, но не полагаться только на него, а также фиксировать все подозрительные моменты и требовать официального протокола происшествия.

Кроме того, рекомендуется заранее связываться с посольством или консульством своей страны для получения рекомендаций по действиям в чрезвычайных ситуациях. В случае с Поповой, возможно, ей стоило настаивать на вызове полиции, несмотря на возможные неудобства, чтобы задокументировать кражу. Теперь она планирует обратиться в правоохранительные органы по возвращении, но шансы найти деньги минимальны. Мальдивы считаются одним из самых популярных направлений для роскошного отдыха, но недавние события заставляют задуматься о безопасности.

Кражи в отелях, особенно перед вылетом, становятся тревожной тенденцией. Туристам рекомендуют не оставлять крупные суммы наличных в номерах, использовать сейфы с собственным кодом и по возможности расплачиваться картами. Также стоит заранее проверять отзывы об отелях на предмет подобных инцидентов. История Поповой привлекла внимание общественности, и многие пользователи соцсетей выразили ей поддержку, а также поделились собственными негативными опытами отдыха на Мальдивах.

Остаётся надеяться, что отель проведёт внутреннее расследование и примет меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Представители отеля Nala Maldives by Jawakara пока не прокомментировали ситуацию. В соцсетях развернулась дискуссия о том, насколько безопасно хранить наличные в отельных сейфах. Многие вспомнили аналогичные истории из других стран, где кражи из сейфов происходили с использованием мастер-ключей.

Эксперты советуют всегда проверять сейф на наличие скрытых камер и использовать собственные замки. В любом случае, этот случай служит напоминанием о том, что даже в самых престижных местах нужно сохранять бдительность и не пренебрегать элементарными мерами предосторожности. Путешественникам стоит помнить, что их безопасность во многом зависит от их собственных действий





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кража Мальдивы Отель Блогер Безопасность

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

German Brigade Deploys Additional Battalions for 'Shield of Freedom' Exercises in LithuaniaTwo additional battalions of the German Bundeswehr, equipped with tanks Leopard and armored personnel carriers Puma, have arrived in Lithuania for the 'Shield of Freedom' exercises. The maneuvers involving around 3,000 military personnel from eight NATO countries are the latest step in the deployment of a German brigade on the eastern flank of the alliance in response to the 'Russian threat'. The brigade, officially in service since 2025, aims to reach full combat readiness by 2027. Despite the additional burden of the Russian threat, Lithuania continues to face challenges from Ukrainian drones.

Read more »

Израиль расширяет операцию против Хезболлы и усиляет контроль над территориямиПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской армии расширить операцию против Хезболлы и усилить контроль над территориями движения. Исраэль Кац, министр обороны Израиля, подтвердил захват средневековой крепости Бофор в южной части Ливана. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о уничтожении артиллерийского командования «Хезболлы» на юге Ливана. Нетаньяху также сообщил о смерти 700 солдат Хезболлы за последний месяц и 3000 с начала операции «Рычащий лев».

Read more »