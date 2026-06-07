Коэффициенты ставок на группу B ЧМ‑2026: Швейцария лидирует, Канада и Босния в роли потенциальных сюрпризов

Обзор букмекерских котировок для группового этапа чемпионата мира 2026 года. Швейцария считается фаворитом, Канада пользуется домашним фактором, Босния и Катар рассматриваются как аутсайдеры. Приведены вероятности выхода в плей‑офф и шансы на победу в турнире.

11 июня в Северной Америке и Мексике откроется чемпионат мира по футболу 2026 года. Тринадцать матчей группового этапа уже запланированы, а внимание экспертов и игроков ставок привлек квартет команд группы B - Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина и Катар.

Аналитики отмечают, что швейцарцы находятся в позиции явного фаворита, обладая сбалансированным составом, опытом выступлений на крупных турнирах и высокой эффективностью в атаке. Коэффициент на победу Швейцарии в группе установлен на уровне 1.72, а обратный рынок - 2.00, что отражает оценку букмекеров относительно вероятности выхода команды в плей‑офф около 1.08. Такие цифры делают ставку на швейцарцев привлекательной для любителей рискованных, но потенциально выгодных вариантов. Канада, как со‑хозяин турнира, получает значительное преимущество от поддержки местных болельщиков и отыгрыша на знакомых стадионах.

При этом коэффициент на её первенство в группе составляет 2.80, а обратный - 1.38, а шанс выхода в плей‑офф оценен коэффициентом 1.25. Несмотря на относительно небольшую историю участия в финальных чемпионатов, канадская сборная демонстрирует рост и готова использовать домашний фактор. Выигрыш в группе считается менее вероятным, но всё же открывает возможности для ставок на более высокую доходность. Босния и Герцеговина представлена в турнире амбициозным коллективом, стремящимся к историческому прорыву.

Коэффициент на её выход в плей‑офф стоит 1.45, а на первое место в группе - 6.80, что указывает на более низкие шансы, но при этом сохраняет потенциальную выгоду в случае неожиданного успеха. Для тех, кто ищет более крупные выплаты, вариант досрочного вылета балканцев оценивается котировкой 2.55. Такое позиционирование отражает неопределённость, связанную с выступлением команды, однако она может стать сюрпризом турнира. Катар, как представитель Азии, воспринимается большинством экспертов как аутсайдер группы.

Коэффициент на выход в плей‑офф составляет 2.70, а на неудачу - 1.40. При этом шансы на победу в турнире оцениваются в 30.00, что свидетельствует о крайне малой вероятности достижения высшего результата. Тем не менее, рынок ставок позволяет игрокам делать ставку на экспериенс‑ставку, полагая, что азиатская команда может воспользоваться своей тактической подготовкой и неожиданно заявить о себе.

Если смотреть на общий сценарий, то коэффициент на победу любой команды из группы B в финальном турнире установлен на уровне 30.00, что демонстрирует скептицизм аналитиков относительно влияния этой группы на итоговую расстановку мест. Шансы Швейцарии взять Кубок мира оцениваются в 50.00, Канаде - в 150.00, Боснии - в 250.00 и Катару - в 1000.00.

Эти цифры подчёркивают грандиозный разрыв между фаворитами и аутсайдерами, а также указывают на то, что в текущей оценке ни одна из команд группы B не считается претендентом на главный трофей. Тем не менее, динамика турнира традиционно полна сюрпризов, и ставки, сделанные сейчас, могут стать прибыльными в случае неожиданного развития событий





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