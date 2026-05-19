Игорь Кочарян, генеральный директор и главный тренер команды, прокомментировал назначение Сергея Вознюка на пост главного тренера, который последовал после ухода Василия Карасёва из клуба. Вознюк — системный тренер с большим опытом работы и пониманием нашей системы и принципов.

Игорь Кочарян прокомментировал назначение Сергея Вознюка на пост главного тренера команды, которое последовало после ухода Василия Карасёва из клуба. — Сергей Иванович входил в тренерский штаб команды с момента нашего дебюта в Единой лиге ВТБ.

Человек чётко знает нашу систему и принципы. Человек с большим опытом, поработал с разными тренерами: и с Сергеем Базаревичем, и с Жоаном Плазой, и с Хавьером Паскуалем. Рассчитываем, что его многолетний опыт выльется в качественную работу в другой должности, под другим давлением. С большим энтузиазмом смотрим на это и думаем, что всё получится.

— Вознюк — системный тренер, который чётко понимает, чего хочет, со своим видением игры и понятной позицией. Конечно, многое зависит от комплектования команды, от селекции и от того, каких игроков сможем подписать и сможем ли реализовать все идеи. — Пока сложно говорить. Сейчас в самом разгаре полуфиналы Единой лиги, поэтому рынок ещё не такой активный.

Оттолкнёмся от тех ребят, которые у нас сейчас в составе, приступим к более активной фазе переговоров. Думаю, в ближайшие недели две контур нашей команды будет понятен, — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ»





