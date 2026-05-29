Кофеин ухудшает качество сна, даже если человек спит 8 часов

Польские ученые из Вроцлавского медицинского университета выяснили, что регулярное употребление кофеин а может ухудшать качество сна, даже если человек проводит в постели достаточно времени. Об этом пишет RuNews24.ru.

По данным исследования, человек может спать около восьми часов, но его мозг при этом не получает полноценного восстановления. Профессор Доната Курпас отметила, что субъективное ощущение хорошего отдыха не всегда отражает реальное состояние организма. Ученые установили, что под воздействием кофеина снижается медленноволновая активность мозга, связанная с фазой глубокого сна. Именно эта фаза важна для восстановления нервной системы.

Во время экспериментов специалисты отслеживали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии. Они напомнили, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, из-за чего организм хуже распознает сигналы усталости. Авторы работы предупредили о риске замкнутого круга: кофе или энергетики помогают взбодриться днем, но ухудшают ночное восстановление, из-за чего на следующий день человеку снова требуется стимуляция. При этом реакция на кофеин у людей может отличаться.

Она зависит от возраста, генетических особенностей, уровня стресса и скорости обмена веществ





