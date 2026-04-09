Космос становится ближе: Россия стремится к новым прорывам в освоении внеземного пространства

Депутат подчеркнула важность привлечения молодежи к космическим достижениям России. Обсуждаются планы по созданию коммуникационной стратегии для нового поколения и разработке ядерной двигательной установки.

Ким подчеркнула, что космос давно перестал быть чем-то исключительно удаленным и недоступным. Он проник в повседневную жизнь, окружая человека буквально повсюду.

Биотехнологии, совершившие революцию в медицине и сельском хозяйстве, биоинженерия, открывающая новые горизонты в области генетики и создания новых материалов, современная медицина, использующая космические данные для диагностики и лечения заболеваний, связь, обеспечивающая мгновенный обмен информацией по всему миру, навигация, ставшая неотъемлемой частью нашей жизни, искусственный интеллект, применяемый в управлении космическими аппаратами и анализе данных, – все это уже не просто технологии, а неотъемлемая часть космического наследия и его развития. Россия, напомнила депутат, имеет особую гордость за свои достижения в освоении космоса. Советский Союз, а затем и Российская Федерация, стали первыми, кто запустил человека в космос, открыв эру пилотируемых полетов. Но самое главное, что Россия стремится стать первой страной, которая запустит за пределы Земли ядерную энергию – это, по сути, беспрецедентный прорыв, который откроет новые горизонты для дальних космических путешествий и освоения других планет. Этот прорыв, подчеркнула Ким, требует особого внимания к подрастающему поколению. Молодежь должна быть увлечена этим грандиозным проектом и знать о нем все. Поэтому Ким предложила внести изменения в недавно принятую космическую стратегию, дополнив ее пунктом о разработке полноценной коммуникационной стратегии, ориентированной на молодежь. Цель – сделать знания о космосе доступными и интересными для молодого поколения. \Просвещение детей и молодежи о космосе должно осуществляться в современных форматах, которые понятны и привычны для них. Необходимо использовать социальные сети, такие как ВКонтакте, Telegram, TikTok, Instagram, YouTube, где молодежь проводит большую часть своего времени. Также эффективными могут быть короткие, но увлекательные видеоролики, подкасты, интерактивные игры и другие форматы, которые привлекут внимание молодых людей. Нельзя полагаться только на традиционные методы просвещения, такие как учебники и лекции, хотя они, безусловно, важны. Современная молодежь требует нового подхода, который учитывает их интересы и предпочтения. Такой подход должен быть основан на принципе интерактивности, визуализации и доступности информации. Депутат убеждена, что запрос у юного поколения на получение информации о космосе уже существует. Молодежь интересуется космосом, но ей не хватает доступных и интересных источников информации. \Вместе с тем, глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил журналистам о реализации масштабного проекта, который приближает человечество к новым рубежам в освоении космоса. Государственная корпорация «Росатом» совместно с «Роскосмосом» под научным руководством Курчатовского института активно работает над созданием ядерной двигательной установки мощностью в мегаватт. Эта разработка – ключевой элемент в реализации национального проекта «Космос» и федерального проекта «Космический атом». Ядерная энергетика открывает новые возможности для дальних космических миссий, позволяя преодолевать большие расстояния и обеспечивать работу космических аппаратов в течение длительного времени. Это позволит исследовать другие планеты, создать постоянные базы на Луне и Марсе, а также расширить границы человеческого присутствия в космосе. Эксперты подчеркивают, что этот проект имеет стратегическое значение для России, поскольку он позволит укрепить ее лидерство в области космических технологий и обеспечить ее конкурентоспособность на мировом рынке. Главные разборы и экспертные оценки происходящего доступны в разделе «Комментарии» на Life.ru





