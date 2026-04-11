Космонавты МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на борту МКС, записали видеопоздравление с Днем космонавтики, напомнив о важности праздника и вкладе Юрия Гагарина в освоение космоса. Космонавты подчеркнули значимость современных космических полетов и призвали россиян мечтать о звездах. Также было отмечено проведение Недели космоса в России.

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции ( МКС ), записали видеообращение, в котором поздравили россия н с Днем космонавтики. Видео было опубликовано 12 апреля государственной корпорацией «Рос космос » в мессенджере MAX. Командир станции Сергей Кудь-Сверчков начал обращение с теплых слов, напомнив о важности этого праздника и о великом подвиге Юрия Гагарина.

«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Днем космонавтики! 65 лет назад в такой же весенний день Юрий Гагарин совершил виток вокруг планеты первым среди землян, увидев ее со стороны и оценив всю красоту нашего общего дома», — сказал он. Эти слова стали напоминанием о том, как однажды человек впервые преодолел земное притяжение и вышел за пределы планеты, открыв новую эру в истории человечества. Видеообращение космонавтов МКС – это не только дань уважения подвигу Гагарина, но и призыв к будущим свершениям в космической отрасли, а также напоминание о важности мечты и стремления к новым знаниям. \Сергей Микаев продолжил поздравление, подчеркнув значимость современных космических полетов. Он отметил, что космонавты сегодня совершают сотни и тысячи витков вокруг Земли, проводя научные исследования и получая новые знания о Вселенной. Микаев подчеркнул, что эти достижения были бы невозможны без вклада Юрия Гагарина, который открыл дорогу к звездам. Он напомнил о важности предшественников и их вкладе в развитие космонавтики, подчеркивая, что именно благодаря их усилиям человечество смогло шагнуть в космос. Его слова стали подтверждением того, что каждый полет, каждое научное открытие – это результат работы нескольких поколений, объединенных общей целью – покорить космос и расширить границы познания. Космонавты, находящиеся на МКС, являются живым воплощением этой мечты, демонстрируя важность научных исследований и необходимость постоянного развития космических технологий. \Андрей Федяев завершил поздравление, рассказав о мероприятиях, посвященных Дню космонавтики, которые прошли в России. Он отметил, что в этом году в стране была организована целая Неделя космоса, в рамках которой состоялось множество мероприятий по всей стране. Федяев напомнил, что Неделя космоса стартовала 6 апреля и завершилась 12 апреля, охватив весь период, посвященный знаменательной дате. Он призвал россиян продолжать мечтать о звездах и далеких планетах, подчеркивая важность вдохновения и веры в светлое будущее. В завершение своего выступления Федяев еще раз поздравил россиян с праздником, призвав их смотреть наверх и стремиться к новым открытиям. Он подчеркнул, что космос – это не только наука и технологии, но и источник вдохновения, мотивации и веры в безграничные возможности человечества. Эти слова стали призывом к новым свершениям и напоминанием о том, что каждый из нас может внести свой вклад в освоение космоса.\Космонавты также присоединились к поздравлениям в честь начала первой российской Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля. Сергей Микаев отметил символичность того, что первая Неделя космоса проводится в год 65-й годовщины полета человека за пределы Земли. Он подчеркнул значимость этого события и напомнил о великом вкладе Юрия Гагарина, который открыл человечеству путь к звездам и навсегда останется в истории. Все важные новости были опубликованы в канале «Известия» в мессенджере МАХ





