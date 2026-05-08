Космонавты поздравляют граждан России с Днем Победы

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили граждан России с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В видеообращении космонавты выразили благодарность всем, кто сражался за свободу и мир.

Кадры видеообращения 9 мая опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Мы, космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм», — заявил Кудь-Сверчков. Сергей Микаев, в свою очередь, отметил, что победа в ВОВ — это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру советские граждане.

По его словам, благодаря подвигу солдат СССР люди сейчас могут мечтать и строить будущее.

«Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто остановил врага и принес Великую Победу. Отдаем дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбежки и разруху. Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков», — заключил Федяев.

Президент России Владимир Путин 8 мая поздравил лидеров и граждан зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что в этот день воздается благодарность отцам и дедам, которые вместе сражались на полях ВОВ, приближая долгожданную победу над нацизмом. Российский лидер также передал слова благодарности и поздравления ветеранам и труженикам тыла, которые проживают в иностранных государствах





