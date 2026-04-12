Космос в XXI веке: от спутниковых группировок до частных компаний

Эксперты анализируют изменения в мировой космонавтике за последние десятилетия: развитие спутниковых группировок, роль частных компаний и место России в космической гонке.

В этом выпуске мы обратились к экспертам, чтобы разобраться, как изменилась мировая космонавтика за последние десятилетия, какое место в ней занимает Россия, и увидим ли мы людей на Марсе при нашей жизни.

В работе над материалом приняли участие четыре специалиста: научный журналист и член общественного совета «Роскосмоса» Михаил Котов, руководитель отдела малых космических аппаратов компании «Геоскан» Александр Хохлов, научный обозреватель и постоянный автор Forbes Анатолий Глянцев и автор телеграм-канала «Техасский вестник» Георгий Тришкин.\Александр Хохлов отметил ключевые изменения, произошедшие с 1990-х годов. Одним из важнейших достижений стало размещение на орбите множества орбитальных телескопов, что перевернуло представления об астрономии. Открытие экзопланет, ранее существовавших лишь в научной фантастике, стало реальностью. Однако, наиболее значимым изменением стало развитие многоразовых космических систем. В прошлом использовались шаттлы, такие как Space Shuttle в США, но они были признаны небезопасными. СССР разрабатывал корабль «Буран», но проект был закрыт. Возвращение многоразовости связано с появлением Falcon 9 от Space X. Эта ракета произвела революцию, снизив стоимость запусков и увеличив количество спутников на орбите. Это полностью изменило экономическую модель космических запусков, способствовало созданию многоспутниковых группировок, таких как Starlink и OneWeb, что в свою очередь оказывает влияние на жизнь на Земле, стимулируя развитие регионов за счет доступа к интернету.\Михаил Котов подчеркнул значимость эпохи больших спутниковых группировок, которые стали неотъемлемой частью современной коммуникации. Спутниковая связь теперь охватывает не только голосовую связь, но и передачу большого объема информации, обеспечивая широкополосный доступ в интернет. В 1990-е годы это казалось фантастикой. Он также обратил внимание на развитие лунных программ, стимулированное обнаружением залежей водяного льда на Южном полюсе Луны. Китай, по его мнению, демонстрирует тенденцию к созданию национальных орбитальных станций, что предоставляет больше гибкости по сравнению с международными проектами, такими как МКС. Георгий Тришкин сосредоточился на трансформации, вызванной появлением частных космических компаний. Space X, например, уже имеет годовой оборот, сопоставимый с бюджетом NASA. Это отражает переход от государственных космических программ к частному бизнесу, подобно развитию гражданской авиации. Space X производит десятки спутников в неделю, что превышает годовые показатели многих стран. В будущем ожидается увеличение количества запусков и космических группировок, что, по мнению эксперта, может привести к появлению частных пилотируемых станций. Михаил Котов добавил, что США, Китай, Россия и Европейское космическое агентство (ЕКА) являются лидерами в космонавтике. Он отметил значительное превосходство в финансировании у США и Китая, что отражается на объемах запусков. Несмотря на ограниченное финансирование, российская космонавтика продолжает реализовывать пилотируемые и научные программы, достигая успехов в таких областях, как создание системы навигации ГЛОНАСС и метеорологических систем





