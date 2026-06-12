Косвенные признаки проблем с почками, которые нельзя игнорировать

Эксперт предупреждает о ранних симптомах, указывающих на нарушения в работе почек: изменения в моче, отёки, усталость и гипертония. Важно вовремя обратиться к врачу для диагностики и профилактики серьёзных осложнений.

Почки редко сообщают о своих проблемах явными болями, но существуют косвенные признаки, которые нельзя игнорировать. По словам эксперта, ключевые изменения касаются внешнего вида мочи. Повреждение почечных фильтров может проявляться обильной пеной, что указывает на присутствие белка.

Необычный цвет мочи - розовый, красный, коричневый или цвета колы - сигнализирует о крови и требует срочного визита к врачу. Также важно отметить резкие изменения в объёме мочи, как уменьшение, так и увеличение. Ещё один важный маркер - отёки. При потере способности выводить жидкость она накапливается в тканях.

Классический ранний признак - утренняя припухлость век, особенно у детей. Отеки могут появляться на лодыжках, стопах, кистях рук и животе. Характерная деталь - при надавливании на отёчной коже остаётся ямка. Кроме того, о проблемах с почками могут говориться необъяснимая усталость и бледность из-за анемии, снижение аппетита, тошнота, а также стойкое повышение артериального давления, поскольку почки участвуют в его регуляции.

Нельзя забывать и о профилактике. Чтобы не спровоцировать проблемы, особенно в жару и во время отпусков, важно пить достаточное количество воды, избегать избыточного потребления соли и алкоголя, а также придерживаться сбалансированной диеты. Регулярные медицинские обследования, включая анализы мочи и крови, помогут выявить нарушения на ранних стадиях. Особое внимание следует уделять людям с уже существующими хроническими заболеваниями, such as диабет или гипертония, поскольку они повышают риск почечных осложнений.

Своевременное обращение к специалисту при появлении указанных симптомов может предотвратить развитие серьёзных патологий и сохранить здоровье. При организации отдыха, например, на шашлыках или в поездках, стоит помнить о режиме питьё, избегать перегрева и не злоупотреблять мясными блюдами, которые могут увеличивать нагрузку на почки. Врачи рекоменруют сочетать отдых с адекватной физической активностью и контролировать самочувствие. Эти простые меры помогут не только избежать инфаркта и других сердечно-сосудистых проблем, но и поддержать функцию почек в летний период





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